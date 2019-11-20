Силуанов заявил об ускорении роста экономики до 2,2%

В октябре рост экономики России ускорился до 2,2%, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. При этом он отметил, что по итогам года ВВП вырастет в соответствии с прогнозом правительства, то есть на 1,3%.

«Мы видим, что динамика роста экономики начинает ускоряться. Последний месяц, Министерство экономики подтвердит, в октябре 2,2% роста. Конечно, это еще не устойчиво. Мы ожидаем пока по нынешнему году наших плановых значений по темпам экономического роста»,— сказал вице-премьер, выступая на форуме «Россия зовет!» в Москве (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, по данным Росстата, в третьем квартале 2019 года рост экономики ускорился фактически вдвое — до 1,7%. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, явных причин для улучшения внутреннего спроса в ближайшем будущем не обнаруживается, а дальнейшее его состояние по-прежнему зависит от динамики бюджетных расходов.

Подробнее о показателях — в материале “Ъ” «ВВП вырос оптом».

Как восстановление ВВП с 2014 года выявило слабость торговли — в материале “Ъ” «Отросло, но не без потерь».