Завод белка «Ладесол» открывается в Тамбовской области

В индустриальном парке «Уварово» в Тамбовской области 20 ноября открывается завод по глубокой переработке зерна и тритикале ООО «Ладесол-Тамбов», сообщили в обладминистрации. Предприятие стоимостью более 2 млрд руб. будет производить из зерна концентрированные белковые кормопродукты для интенсивного ведения животноводства.

«Сегодня будет осуществлен запуск первого модуля производства. В него уже вложено 925,64 млн руб. Он может перерабатывать в год 50 тыс. т сырья и производить 28 тыс. т продукции,— рассказали в обладминистрации.— К 2023 году на площадке планируется разместить еще два модуля, мощность переработки достигнет 150 тыс. т зерна».

Проект реализовывался с 2017 года, он получает налоговые льготы как резидент индустриального парка «Уварово», отметили в обладминистрации. Финансировал проект МСП-банк.

Сергей Калашников