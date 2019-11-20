Корпоративные новости на “Ъ FM” Новый терминал «Новотранса» будет возвращать в страну до 17,5 млрд рублей в год

Новый терминал «Новотранса» будет возвращать в страну до 17,5 млрд рублей в год. Группа компаний «Новотранс» представила инвестиционный проект LUGAPORT по созданию современной портовой инфраструктуры в рамках развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. Общий объем инвестиций в проект — 46,5 млрд рублей, большая часть суммы — собственные средства группы. Задача нового терминала — перенаправить на себя грузы, которые сегодня идут в Прибалтику и Финляндию. В общей сложности речь о более 20 млн тонн грузов, которые пока проходят через другие порты Балтии. Ввод комплекса запланирован на период с 2023 по 2024 годы.

Оператор Wi-Fi подключился к видеонаблюдению: «МаксимаТелеком» поставит серверы для системы распознавания лиц. Сумма выигранного контракта от столичной мэрии — 1,15 млрд рублей. «МаксимаТелеком» известна прежде всего как оператор сетей Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга, а также в «Аэроэкспрессах» и пригородных электричках Подмосковья.

Авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию. Шесть перевозчиков утверждают, что потеряли на этом 3,2 млрд рублей, Минтранс считает сумму завышенной. Запрет российским авиакомпаниям на полеты в Грузию действует с 8 июля. Решение было политически мотивировано, поэтому чиновники еще тогда пообещали компенсировать из бюджета потери перевозчиков. Рейсы были вынуждены отменить «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7, «Победа», Red Wings и Smartavia.