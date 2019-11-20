Совет Федерации предложил ввести единый штраф за нарушение тишины ночью

Совет Федерации предложил ввести единую систему штрафов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, сообщило издание «Известия». Сумма штрафа варьируется от 1 тыс. до 3 тыс. руб. К нарушениям тишины может относиться пение, крики, музыка.

«У нас единая страна, и понятие правопорядка должно быть одинаковым вне зависимости от того, где человек живет. Его ключевые позиции должны обеспечиваться на федеральном уровне. Каждый из нас заслужил право на тишину и покой хотя бы в ночное время»,— прокомментировала инициативу член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Таким образом сенаторы предлагают дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения, который будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину граждан с 23:00 до 07:00.

По мнению сенаторов, внесение этого состава в КоАП на федеральном уровне снимет проблему привлечения полиции к пресечению данных правонарушений. Сейчас полиция обязана пресекать такие нарушения только в том случае, если регион заключил с ней соглашение по соответствующим составам правонарушений. На данный момент только 28 регионов из 85 имеют такие договоренности с МВД.