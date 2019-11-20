Сына экс-президента Германии убили во время лекции

В берлинской клинике Schlosspark-Klinik убили сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера — Фрица фон Вайцзеккера. Ему нанесли ножевые ранения во время лекции, сообщает телерадиокомпания RBB.

Убийство произошло вечером 19 ноября. По данным полиции, один человек пытался помешать нападавшему и сам получил ранения. Он тяжело травмирован и госпитализирован. Предполагаемого преступника задержали на территории клиники.

Фриц фон Вайцзеккер был главврачом Schlosspark-Klinik с 2005 года. Ему было 59 лет. Рихард фон Вайзеккер занимал пост президента в 1984–1994 годах. Он умер в 2015 году.