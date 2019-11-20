Больше 50 актеров МХАТа подписали обращение к Путину в поддержку худрука Боякова

Группа актеров МХАТа из 58 человек подписалась под открытым обращением к президенту России Владимиру Путину в поддержку художественного руководителя Эдуарда Боякова и его заместителя Захара Прилепина. По их мнению, театр на протяжении полугода был «предметом ожесточенной информационной кампании, направленной против нового руководства». Ранее группа актеров записала видеообращение к президенту, где просила вернуть полномочия Татьяне Дорониной, которая ушла с должности худрука и стала почетным президентом.

В обращении, которое опубликовано на сайте МХАТа, утверждается, что госпожа Доронина сама приняла новую должность в присутствии сотрудников театра. «Мы надеемся, она выйдет на работу после длительной болезни и вновь включится в деятельность театра»,— написали авторы обращения.

Инициаторы письма называют маргиналами «маленькую группу людей, выступающих с бесконечными обращениями» в адрес господина Путина. Актеры утверждают, что среди других обращающихся к президенту есть те, кто хочет получать деньги вне зависимости от качества и объема труда.

«Владимир Владимирович, мы, актеры Художественного театра, обращаемся к Вам с просьбой защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы... не допустить в Год театра нового раскола Художественного театра. Не все помнят, что распад Советского Союза начинался с распада МХАТ. За спиной инициаторов кампании против театра стоят люди, которые мечтают о том, чтобы сегодняшняя Россия повторила судьбу СССР»,— написали авторы обращения.

Господин Бояров сказал РБК, что «очень тронут таким заявлением». «Потому что совершенно точно не было никаких специальных действий. Артисты просто быстро собрались и написали письмо»,— объяснил он.

Напомним, Эдуард Бояков стал худруком МХАТа в конце прошлого года. Татьяна Доронина, которая руководила коллективом с 1987 года заняла должность президента театра.

О кадровых перестановках в театре — в публикации “Ъ” «Во МХАТе заняли патриотические позиции».