Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука

Актеры Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Авторы ролика просят вернуть на должность худрука театра Татьяну Доронину, которая, как утверждают актеры, была лишена всех полномочий «в нарушение приказа Минкульта».

По мнению актеров, МХАТ «целенаправленно превращается в прокатную площадку», из-за чего «уничтожаются достижения Станиславского, русский репертуарный театр». Кроме того, говорят авторы обращения, «классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению русского национального театра и, как следствие, русского языка».

«Просим вас лично вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию, так как на все наши обращения к вам мы получали только отписки из Министерства культуры. Верните Дорониной МХАТ и МХАТу — Доронину»,— говорится в обращении.

Татьяна Доронина была худруком МХАТа имени Горького более 30 лет, с 1987 года. В декабре 2018-го руководителем театра стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Госпожа Доронина была назначена на специально введенную должность президента театра.

Подробности — в публикации “Ъ” «Во МХАТе заняли патриотические позиции».