На лицей не записано

Арбитражный суд Краснодарского края узаконил два строения, из-за неясного статуса которых была приостановлена деятельность ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков». Речь идет о школе Щетинина, известной новаторским подходом к обучению. Решение о временном закрытии школы принял Геленджикский городской суд 19 июля. Двадцать седьмого ноября в той же инстанции состоятся слушания, на которых должен решиться вопрос о возобновлении работы лицея.

Краевой арбитражный суд постановил узаконить строения, расположенные на территории ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков» в поселке Текос Краснодарского края. Об этом “Ъ-Кубань” сообщил адвокат учреждения Александр Мамжиев.

В июле этого года Геленджикский городской суд своим решением приостановил деятельность лицея на 90 дней, на тот момент обучение там проходили около 100 учащихся. Речь идет о знаменитой школе Щетинина, известной нетрадиционным подходом к обучению.

Учащиеся школы и их родители сообщили, что с начала 2019 года в лицее начались проверки, и летом его работа была приостановлена, дети распределены в другие учреждения. По словам мамы одной из учениц школы Ирины Галкиной, большинство нарушений, выявленных комиссией, надуманны. «Представители министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края вместе с ФСБ, МВД, санэпидемнадзором, пожнадзором приехали, нашли 39 нарушений. Тридцать три школа устранила — на остальные требуется гораздо больше времени. Главным поводом для приостановки деятельности стало отсутствие у лицея документов о регистрации права собственности на два учебных корпуса и отсутствие заключений госпожнадзора и санитарно-эпидемиологических заключений на жилые дома частных лиц, которые лицей использовал для своей деятельности. Между тем дети могли бы учиться и дальше, ничего страшного там нет. Но вот надо же кому-то закрыть школу, и делают что хотят»,— сказала госпожа Галкина.

Проще говоря, земля (порядка 83 соток), на которой расположен лицей, имеет статус федеральной и находится в бессрочном пользовании учреждения. Два учебных корпуса долгое время функционировали без правовой регистрации, то есть считались самостроями. При этом адвокат поясняет, что на время разбирательств можно было просто закрыть эти два корпуса — в лицее достаточно других зарегистрированных площадей, чтобы дети могли продолжить учебу. Кроме того, по словам юриста, отсутствие у двух корпусов документов о регистрации права собственности не может быть основанием для наказания лицея по той причине, что, согласно действующему гражданскому законодательству и уставу лицея, надлежащее оформление этих корпусов находится в юрисдикции вовсе не лицея, а собственника — Российской Федерации в лице Министерства образования и Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

«Лицей просто не имеет полномочий заниматься оформлением этих корпусов. Отсутствие правоустанавливающих документов — это не вина лицея»,— пояснил Александр Мамжиев.

Кроме того, два корпуса, о которых идет речь, построены свыше 15 лет назад, и лицензирование учреждения было неоднократно проведено министерством образования и науки Краснодарского края в условиях отсутствия регистрации права собственности РФ на эти корпуса.

Юрист отметил, что на слушании в краевом арбитраже представители Росимущества не возражали против узаконивания построек.

Также, по его словам, решение суда первой инстанции о приостановке деятельности не основано на законе и вынесено без исследования фактических обстоятельств дела. «В мотивировочную часть судебного постановления просто переписано содержание протокола, составленного министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда также устранилась от исследования фактических обстоятельств дела. Ее постановление носит характер бюрократической отписки, так как ни по одному из доводов лицея суд не высказался о том, почему такой довод отклонен, что нарушает фундаментальные принципы вынесения судебного акта»,— сказал юрист.

Он также отметил, что проверки инициированы Министерством просвещения РФ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в это ведомство: накануне к госпоже Москальковой обратились представители лицея с просьбой о помощи. В краевом минобре не ответили на запрос “Ъ-Кубань”.

Двадцать седьмого ноября в Геленджикском городском суде состоятся слушания, на которых решится вопрос о возобновлении работы лицея.

Елена Рыжкова