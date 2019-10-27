Продажи новогодних туров бьют рекорды

Продажи новогодних туров за рубеж бьют рекорды в России. Число бронирований выросло в несколько раз по сравнению с прошлым сезоном, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Самым популярным направлением на зимние каникулы остается Таиланд, на втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, на третьем — Турция. Но трэвел-эксперты отмечают рост спроса на нестандартные туры. Сколько российские путешественники готовы отдать за поездку? Выясняла Юлия Жданова.

Все больше россиян не только хочет, но и планирует встретить Новый год под шум прибоя. Число бронирований туров на зарубежные пляжные курорты увеличилось в несколько раз. Первое место в рейтинге новогодних предпочтений, по данным Ассоциации туроператоров России, остается за Таиландом. Конкуренцию ему составляют Эмираты и Турция. В пятерке самых популярных стран также Доминикана, Куба и Вьетнам.

Спрос на зарубежные направления вырос за счет устойчивого курса рубля и снижения цены путевок. Стоимость упала за счет увеличения количества чартерных рейсов, пояснил “Ъ FM” вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин: «В этом году многие россияне запланировали новогодние путешествия заранее.

Это не только традиционное пляжное направление, но и горнолыжные курорты.

Открытие специализированных чартерных рейсов, предложения по пакетам туров тоже дают возможность организовать путешествия по доступным ценам. Бронирование на новогодние туры еще продолжается. Примерно 40-50% туров уже забронировано на Новый год».

Значительное число тех, кто отправится в путешествие на Новый год, выберут поездки по стране. К туроператорам обращается каждый пятый, говорят участники рынка. Большая часть — около 80% организуют путешествие самостоятельно.

В среднем российские путешественники тратят не более 30 тыс. руб. на поездку, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин: «Около 69% от всех выезжающих на Новый год выбирают отдых на внутреннем рынке, около 30% — летят за границу. Из последних 30% выбирают на Новый год горнолыжку. На Новый год хотят в основном попасть в санаторно-курортную зону».

Большие надежды туроператоры возлагали на возобновление перелетов в Египет. Прямое авиасообщение закрыли в 2015 году после крушения пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. На этой неделе президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин провели переговоры в Сочи, но вопрос с авиасообщением так и не решился. Эксперты в туротрасли уверены, раньше весны следующего года ситуация не изменится.

Ранее на курорты Египта ежегодно приезжали отдохнуть миллионы российских туристов, в том числе на Новый год. Ждет открытия этого направления и президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов: «Все наши неправильно ездят, в Египет надо лететь в Асуан – это один из самых красивых городов мира. Недаром Агата Кристи написала там половину своих произведений.

Надо сесть на кораблик, потратить всего-навсего четыре дня, остановиться в Луксоре.

Посетить Долину Мертвых – это там, где нашли саркофаг Тутанхамона, и Долину Царей. Потом проплыть мимо места, где Моисея нашли в камышах, и закончить путешествие в Александрии».

Даже если перелеты в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх снова возобновят, турпоток изменится незначительно, уверена трэвел-эксперт, создатель сайта для бронирования Orange-traveler.com Ольга Растегаева. По ее словам, для тех, кто не хочет выбирать стандартные и надоевшие маршруты, на рынке сейчас много необычных предложений на Новый год, которые стали популярными и востребованными: «Это какой-то новый тренд: отмечать Новый год необычно, ловить северное сияние. Исландия предлагает массу возможностей для этого.

Там полярная ночь, жуткий холод, веселая компания, горячительные напитки.





В новогоднюю ночь устраивают фейерверки по всему Рейкьявику. Очень популярно праздновать Новый год в Эдинбурге, шотландцы 1 января устраивают заплыв, жгут костры по всему городу».

Как выяснили на сайте бронирования авиабилетов Biletix.ru, около 30% россиян мечтают встретить Новый год в Китае. В прошлом году этой страны в списке желаемых мест не было. Рейтинг возглавляла Чехия, но в этом году она опустилась на второе место: ее выбрали 23% опрошенных. На третьем месте — Франция, потом Италия и Германия. Как сообщили "Ъ FM" представители туроператоров, заметнее всего растет число тех туристов, которые готовы потратить на новогоднюю поездку не больше 10 тыс. руб.