Жилье ввели наполовину

В Самарской области возникла угроза срыва показателя федерального проекта «Жилье» по вводу нового жилья в эксплуатацию. Плановое задание для региона в 2019 году составляет 1,986 млн кв.м, а за 10 месяцев текущего года введено 1,032 млн кв.м, что составляет 52% от плана. Кроме того, в регионе наблюдается снижение доли ипотечных кредитов на первичном рынке в общем объеме ипотеки. Эксперты отмечают, что даже при низких ставках на ипотеку граждане не в состоянии приобретать жилье — ежемесячный платеж выходит намного больше 30%.

В рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» есть риск невыполнения важнейшего целевого показателя по вводу нового жилья в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель проектного офиса министерства строительства Самарской области Дмитрий Крыпаев на заседании профильной комиссии Общественной палаты региона по первым итогам реализации ­нацпроекта.

По словам представителя областного минстроя, плановое задание для региона в 2019 году составляет 1,986 млн кв. м (+10% от ввода 2018 года). За 10 месяцев текущего года введено 1,032 млн кв.м, что составляет 52% от плана. Площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных домов составляют 399 тыс. кв. м, индивидуального жилищного строительства — 633 тыс. кв.м.

«До конца года ожидается ввод жилья в объеме 1,782 млн кв. м (90% от планового задания, на уровне значения 2018 года). Основная причина снижения объемов ввода кроется в низкой вовлеченности граждан в реализацию нацпроекта,— считает Дмитрий Крыпаев.— В текущем году отрасль готова к вводу до 2,5 млн кв.м жилья. Все технические и материальные возможности застройщиков для выполнения плановых показателей есть. Но по состоянию на начало 2019 года на первичном рынке оставалось не реализовано не менее 350 тыс. кв. м введенного жилья, в конце первого полугодия 2019 года — не менее 300 тыс. кв. м».

Несдачу готовых объектов многоэтажного строительства в эксплуатацию связывают с управленческим решением застройщиков, которые хотят избежать трат на уплату налога на имущество юрлиц. Кроме того, на снижение показателей ввода в эксплуатацию домов повлияли законодательные изменения — переход на эскроу-счета и проектное ­финансирование.

Заместитель председателя комиссии Игорь Косилов отметил, что реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» неразрывно связана с реализацией нацпроекта «Демография»: «При отсутствии жилой площади, социальной инфраструктуры, комфортной для жизни среды мало кто задумывается об увеличении семьи». По его словам, реализация этих проектов сталкивается с рядом серьезнейших проблем. «Сможет ли Самарская область справиться с амбициозной задачей увеличения объема ввода нового жилья в полтора раза? Большой вопрос»,— сказал на заседании Игорь Косилов.

Еще одна угроза срыва реализации нацпроекта, по данным проекта доклада Общественной палаты РФ, заключается в том, что построенное жилье не будет куплено из-за низкой покупательной способности граждан. Однако Дмитрий Крыпаев считает, что благосостояние населения региона позволяет приобретать жилье, но покупатель все больше ориентируется на вторичный рынок. По мнению представителя министерства, количество сделок по приобретению жилья в области остается достаточно большим — за 10 месяцев этого года жилищные условия улучшили 89 тыс. семей (плановый показатель для региона — 80 тыс. семей), из которых более 46 тыс. семей сделали это за счет приобретения квартир. По словам Дмитрия Крыпаева, увеличиваются доли сделок на вторичном рынке жилья по приобретению квартир, но вместе с тем происходит снижение доли ипотечных кредитов на первичном рынке (66% от уровня прошлого года) в общем объеме ипотеки.

Генеральный директор АО АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков отмечает, что даже при низких ставках на ипотеку граждане просто не в состоянии приобретать жилье — ежемесячный платеж выходит гораздо больше 30%. «Это рекомендованная норма выплаты, если отрезать от семейного бюджета больше, есть шанс лишиться жилья. Например, если человек заболеет, потеряет работу или в семье родится ребенок. Тогда производить ежемесячные выплаты будет нереально. Об ипотечных каникулах пока знают мало заемщиков»,— поясняет Владимир Савченков.

Вторая причина, по мнению эксперта,— высокая закредитованность населения. «Россияне должны банкам более 15 трлн руб. И новые кредиты, а особенно ипотеку, на которую нужно собрать большой пакет документов, им просто не даст банк. Некоторые россияне раньше брали займы в МФО и успели испортить кредитную историю, новый кредит банк им не одобрит. С 1 октября неблагонадежные плательщики просто невыгодны для финансовых организаций. Из собственных накоплений купить квартиру жители Самарской области не могут — у них нет таких сбережений, а цены выросли после введения эскроу-счетов на 10–12%. Решить проблему могут новые ипотечные программы и поддержка государством молодых семей»,— полагает Владимир ­Савченков.

Ани Айвазян