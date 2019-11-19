НОВАТЭК собирает ресурсы под СПГ-проекты

НОВАТЭК рассчитывает в ближайшее время получить еще один актив на Гыдане — малоизученный Северо-Гыданский участок. По данным “Ъ”, соответствующее письмо основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон написал президенту Владимиру Путину, а тот поручил Минприроды рассмотреть проведение аукциона, в котором сможет участвовать только НОВАТЭК. Северо-Гыданский участок должен стать частью ресурсной базы четвертого крупного СПГ-проекта НОВАТЭКа в регионе, реализацию которого компания намечает на период после 2030 года.

Как стало известно “Ъ”, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон 5 ноября направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил поручить Минприроды снять временные ограничения лицензирования с Северо-Гыданского участка и провести по нему аукцион, включив в его условия обязательное использование запасов участка для производства сжиженного газа. При таком варианте НОВАТЭК становится фактически единственным претендентом на этот лот. Владимир Путин просьбу главы НОВАТЭКа поддержал и дал соответствующее распоряжение Минприроды. Там ситуацию комментировать не стали. В НОВАТЭКе не предоставили комментарий.

Северо-Гыданский участок является одним из десяти, которые Минприроды в 2016 году по просьбе НОВАТЭКа «зарезирвировало» под планы компании по созданию СПГ-кластера на Ямале и Гыдане. Из этого списка производитель уже получил лицензии на Штормовое, Гыданское, Западно-Сеяхинское, Верхнетиутейское и Солетско-Ханавейское месторождения. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева торги еще по одному — Бухаринскому участку в ЯНАО (запасы по Д0 — почти 980 млрд кубометров) — Роснедра должны провести до конца года со стартовым платежом в 2,1 млрд руб. Помимо него в резерве пока остаются Восточно-Явайский, Мамонтовский, Северо-Гыданский и Ярачойтский участки. Вместе с Бухаринской площадью их суммарный газовый потенциал по С3+D — 2,9 трлн кубометров.

Для какого именно проекта Северо-Гыданский участок станет ресурсной базой, Леонид Михельсон в своем письме не уточняет.

Тем не менее, учитывая расположение участка в непосредственной близости от уже имеющегося у НОВАТЭКа Гыданского участка, газ Северо-Гыданского участка, видимо, будет использован для четвертого СПГ-проекта компании. Первый — «Ямал СПГ» — уже запущен, второй («Арктик СПГ-2») планируется запустить в 2023 году на базе Утреннего месторождения на Гыдане. Наконец, в этом году Леонид Михельсон говорил, что ресурсной базой третьего крупного проекта («Арктик СПГ-1»), который НОВАТЭК планирует реализовать во второй половине 2020-х годов, станет Геофизическое месторождение и Трехбугорный участок.

В письме президенту господин Михельсон также упоминает, что Северо-Гыданский участок нужен для реализации СПГ-проектов за горизонтом 2030 года. Глава НОВАТЭКа отмечает, что ресурсная база для подобных проектов в виде разведанных запасов еще не сформирована, напоминая, что компания в 2019–2025 годах собирается вложить в геологоразведку 120 млрд руб. В презентации стратегии НОВАТЭКа запасы Гыданского участка считались достаточными для создания СПГ-завода мощностью 12,2 млн тонн в год.

Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач отмечает, что, ускоряя процесс получения лицензий на месторождения Гыдана, НОВАТЭК ограждает их от претензий со стороны других игроков (на них могут теоретически претендовать «Газпром» и «Роснефть»). «Сейчас главная задача компании — получить лицензию, а сроки разработки можно будет адаптировать к коммерческим реалиям»,— говорит он. Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Минэнерго Вячеслав Мищенко уверен, что даже если компания получит все зарезервированные для нее участки, то у нее не возникнет проблем с финансированием масштабной геологоразведки и параллельного строительства новых СПГ-заводов, учитывая наличие значительного денежного потока от уже работающего производства СПГ. При этом, говорит эксперт, предоставленные НОВАТЭКу налоговые льготы существенно улучшают экономику запланированных компанией проектов.

Ольга Мордюшенко