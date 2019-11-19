19 ноября, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

НОВАТЭК собирает ресурсы под СПГ-проекты

Компания просит отдать ей Северо-Гыданский участок

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 7

НОВАТЭК рассчитывает в ближайшее время получить еще один актив на Гыдане — малоизученный Северо-Гыданский участок. По данным “Ъ”, соответствующее письмо основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон написал президенту Владимиру Путину, а тот поручил Минприроды рассмотреть проведение аукциона, в котором сможет участвовать только НОВАТЭК. Северо-Гыданский участок должен стать частью ресурсной базы четвертого крупного СПГ-проекта НОВАТЭКа в регионе, реализацию которого компания намечает на период после 2030 года.


Как стало известно “Ъ”, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон 5 ноября направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил поручить Минприроды снять временные ограничения лицензирования с Северо-Гыданского участка и провести по нему аукцион, включив в его условия обязательное использование запасов участка для производства сжиженного газа. При таком варианте НОВАТЭК становится фактически единственным претендентом на этот лот. Владимир Путин просьбу главы НОВАТЭКа поддержал и дал соответствующее распоряжение Минприроды. Там ситуацию комментировать не стали. В НОВАТЭКе не предоставили комментарий.

Северо-Гыданский участок является одним из десяти, которые Минприроды в 2016 году по просьбе НОВАТЭКа «зарезирвировало» под планы компании по созданию СПГ-кластера на Ямале и Гыдане. Из этого списка производитель уже получил лицензии на Штормовое, Гыданское, Западно-Сеяхинское, Верхнетиутейское и Солетско-Ханавейское месторождения. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева торги еще по одному — Бухаринскому участку в ЯНАО (запасы по Д0 — почти 980 млрд кубометров) — Роснедра должны провести до конца года со стартовым платежом в 2,1 млрд руб. Помимо него в резерве пока остаются Восточно-Явайский, Мамонтовский, Северо-Гыданский и Ярачойтский участки. Вместе с Бухаринской площадью их суммарный газовый потенциал по С3+D — 2,9 трлн кубометров.

Для какого именно проекта Северо-Гыданский участок станет ресурсной базой, Леонид Михельсон в своем письме не уточняет.

Тем не менее, учитывая расположение участка в непосредственной близости от уже имеющегося у НОВАТЭКа Гыданского участка, газ Северо-Гыданского участка, видимо, будет использован для четвертого СПГ-проекта компании. Первый — «Ямал СПГ» — уже запущен, второй («Арктик СПГ-2») планируется запустить в 2023 году на базе Утреннего месторождения на Гыдане. Наконец, в этом году Леонид Михельсон говорил, что ресурсной базой третьего крупного проекта («Арктик СПГ-1»), который НОВАТЭК планирует реализовать во второй половине 2020-х годов, станет Геофизическое месторождение и Трехбугорный участок.

В письме президенту господин Михельсон также упоминает, что Северо-Гыданский участок нужен для реализации СПГ-проектов за горизонтом 2030 года. Глава НОВАТЭКа отмечает, что ресурсная база для подобных проектов в виде разведанных запасов еще не сформирована, напоминая, что компания в 2019–2025 годах собирается вложить в геологоразведку 120 млрд руб. В презентации стратегии НОВАТЭКа запасы Гыданского участка считались достаточными для создания СПГ-завода мощностью 12,2 млн тонн в год.

Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач отмечает, что, ускоряя процесс получения лицензий на месторождения Гыдана, НОВАТЭК ограждает их от претензий со стороны других игроков (на них могут теоретически претендовать «Газпром» и «Роснефть»). «Сейчас главная задача компании — получить лицензию, а сроки разработки можно будет адаптировать к коммерческим реалиям»,— говорит он. Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Минэнерго Вячеслав Мищенко уверен, что даже если компания получит все зарезервированные для нее участки, то у нее не возникнет проблем с финансированием масштабной геологоразведки и параллельного строительства новых СПГ-заводов, учитывая наличие значительного денежного потока от уже работающего производства СПГ. При этом, говорит эксперт, предоставленные НОВАТЭКу налоговые льготы существенно улучшают экономику запланированных компанией проектов.

Ольга Мордюшенко


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя