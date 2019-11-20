Дональд Трамп потерял корейский атом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом до «полной и необратимой отмены враждебной политики в отношении КНДР». Об этом заявили в Пхеньяне, комментируя предложение господина Трампа в ближайшее время провести еще один саммит с Ким Чен Ыном для скорейшего решения ядерной проблемы КНДР. На фоне возобновившейся жесткой риторики в адрес США Северная Корея провела новые военные учения — хотя Вашингтон и Сеул ранее отменили маневры у ее границ, планировавшиеся на конец ноября.

Новым признаком того, что Северная Корея перестает рассматривать Дональда Трампа как реального партнера для достижения соглашения по урегулированию на Корейском полуострове, стало заявление главы комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля, которое было опубликовано 19 ноября Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). «США при каждом удобном случае рассуждают о переговорах по денуклеаризации, но о них не может быть и речи до тех пор, пока полностью и необратимо не будет отменена враждебная политика США в отношении КНДР — коренная причина ядерного вопроса на Корейском полуострове. Нам некуда спешить, и мы не намерены садиться за стол переговоров с США, прибегающими к уловкам, как сейчас»,— сказал Ким Ён Чхоль. Днем ранее с заявлением о том, что у Пхеньяна «больше нет интереса к бесплодным саммитам», выступил советник МИД КНДР Ким Гё Гван.

Вслед за прошлогодним саммитом в Сингапуре лидеры двух стран в феврале этого года провели второй саммит в Ханое, а после этого 30 июня встретились в демилитаризованной зоне на границе между Севером и Югом (третьим участником тогда стал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин). Кроме того, в прошлом месяце представители США и КНДР провели в Стокгольме рабочую встречу по денуклеаризации Корейского полуострова, однако и она окончилась безрезультатно.

При этом обе стороны радикально разошлись в оценках итогов встречи. В Вашингтоне упорно называли обсуждение в Стокгольме «хорошим», КНДР же обвинила США в неспособности дать надежные гарантии ее безопасности в обмен на денуклеаризацию.

19 ноября посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил: «Участие Швеции в переговорном процессе более не является необходимым».

Заявления северокорейской стороны об отсутствии условий для проведения новой встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа прозвучали в ответ на новый призыв президента США активизировать диалог на высшем уровне. Между тем повод, вынудивший господина Трампа вновь затронуть тему корейского урегулирования, оказался неожиданным. В конце прошлой недели Пхеньян внезапно вмешался в ход избирательной кампании в США, выступив с угрозами в адрес вероятного демократического кандидата Джо Байдена. Агентство ЦТАК заявило, что лидер демократической гонки «имел безрассудство своей клеветой попытаться опорочить высшее руководство» КНДР. «Такие бешеные собаки, как Байден, могут покусать многих людей, если позволить им разгуливать на свободе. Их нужно забивать палками до смерти»,— говорится в сообщении ЦТАК. Ранее Джо Байден не раз критиковал попытки Белого дома наладить отношения с Пхеньяном без того, чтобы добиться от него каких-либо предварительных уступок, а также отмечал: у Дональда Трампа слишком дружелюбные отношения с Ким Чен Ыном и в целом с «диктаторами, которые импонируют его чувству тщеславия».

При всей нелюбви Дональда Трампа к Джо Байдену предложенный северокорейской стороной способ избавиться от его возможного соперника на выборах будущего года показался главе Белого дома уж слишком радикальным.

«Джо Байден может быть Соней и Тормозом,— пояснил Дональд Трамп в Twitter, используя прозвища, которые он ранее дал господину Байдену.— Но все же он не бешеная собака. Он в определенной степени лучше». После этого вынужденного заявления в защиту его главного политического соперника и прозвучало то самое предложение, на которое Пхеньян ответил отказом. «Я единственный, кто способен привести тебя туда, где ты должен быть. Тебе нужно спешить, чтобы быстро заключить сделку. Скоро увидимся!» — обратился к Ким Чен Ыну Дональд Трамп.

Между тем уничижительные высказывания в адрес Джо Байдена, который имеет все шансы стать будущим президентом США, и скептические оценки действующего президента свидетельствуют о том, что в Пхеньяне всерьез рассматривают сценарий отказа от переговоров с Вашингтоном. «Окно возможностей для дипломатии на Корейском полуострове закрывается. Президент Трамп оказался неспособным отказаться от санкционного давления на Пхеньян и снять вопросы, касающиеся гарантий безопасности Северной Кореи в случае заключения ядерной сделки. Это означает, что новый кризис на Корейском полуострове может произойти в любой момент. Весьма вероятно, что о смене вех в политике КНДР Ким Чен Ын объявит уже в своем новогоднем обращении, учитывая, что ранее он установил крайний срок достижения договоренностей с США — конец этого года»,— пояснил “Ъ” южнокорейский дипломат, бывший посол в Казахстане и вице-президент неправительственной организации Eurasia 21 Пэк Чухан.

Весьма символично, что на фоне возобновившейся жесткой риторики в адрес США Северная Корея провела в понедельник новые военные учения: как сообщило агентство ЦТАК, маневрами по высадке воздушного десанта руководил лично Ким Чен Ын, выразивший «большое удовлетворение» действиями десантников и даже сфотографировавшийся с ними на память.

«Необходимо проводить учения без предупреждения. Это предоставляет возможность улучшить готовность Корейской народной армии к войне»,— цитирует ЦТАК заявление Ким Чен Ына.

Еще одним обстоятельством, на которое обращают внимание источники “Ъ” в Сеуле, стало время проведения северокорейских учений: они были развернуты на следующий день после того, как в минувшее воскресенье стало известно о переносе на неопределенный срок американо-южнокорейских маневров Vigilant Ace («Бдительный ас»), изначально намеченных на конец ноября. Договоренность отложить маневры вблизи границ КНДР была достигнута в ходе визита в Сеул министра обороны США Марка Эспера и, судя по всему, стала результатом непростого компромисса между союзниками. В то время как южнокорейская сторона изначально призывала не проводить учения, чтобы не раскачивать лодку в отношениях с Севером, в Пентагоне были настроены решительно и до последнего момента давали понять, что пусть и в усеченном виде, но учения должны состояться. «Мы не намерены принимать решение о том, проводить ли нам манеры и в каком масштабе, думая о том, что это может разгневать Северную Корею»,— предупредил перед переговорами в Сеуле официальный представитель Пентагона Дейв Истбурн. Комментируя принятое решение отложить учения с Южной Кореей, министр обороны США Марк Эспер указал на то, что этот шаг был предпринят для того, чтобы поддержать процесс налаживания отношений с КНДР.

Однако северокорейскую сторону такой жест не впечатлил. «Приостановка учений не гарантирует обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и не способствует дипломатическим усилиям по урегулированию проблем»,— заявил председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль, потребовав, чтобы «США прекратили учения раз и навсегда».

Сергей Строкань, Сеул—Москва