Дума Екатеринбурга перетянула «почетного гражданина»

Дума Екатеринбурга забрала полномочия по присвоению звания «Почетного гражданина города», которые ранее принадлежали мэрии. Депутаты настаивали на том, что городская комиссия состоит из депутатов, лояльных главе города, поэтому фактически решение принимает один человек — мэр. В администрации города выступили против поправок, но убедить депутатов не смогли.

Изначально решение о выборе почетного гражданина города Екатеринбурга принимала городская комиссия из семи глав районных администраций, чиновников и депутатов. Должность главы комиссии занимал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Ежегодно звание присваивалось одному человеку, а в юбилейные для города даты — трем гражданам.

Сегодня на заседании думы Екатеринбурга полномочия по присвоению звания передали депутатам. Председатель гордумы Игорь Володин отметил, что «такая практика существует в других городах, и таким образом дума возвращает свои полномочия». Теперь решение о присвоении звания будет принимать комиссия гордумы. Выбирать депутаты будут из двух кандидатур, а вручать награды будут глава города и спикер гордумы.

Во время заседания некоторые депутаты отметили, что «гордума действует с позиции силы». «Мэрия против изменений. Я сторонник принятия решений при обоюдном согласии, нельзя действовать по принципу “гордума сильнее”», — сообщил депутат Михаил Матвеев, предположив, что изменения носят «характер политических игр». По его словам, они начались после отмены прямых выборов и продолжаются до сих пор. «Решения стали приниматься в зависимости о выгоды, которую мы можем получить»,— отметил депутат.

«Как такое решение может принимать один человек? Формально этим правом обладает комиссия, однако она состоит из лояльных администрации депутатов, поэтому поддерживает точку зрения одного человека. Мэрия говорит, что так было всегда. И что? Значит, было неправильно, это надо менять»,— заявил депутат Константин Киселев. Его коллега Александр Колесников отметил, что в последний раз, когда он присутствовал на заседании комиссии, «позиция чиновников по награждению председателя совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского была явно пролоббирована». Депутат Роман Ступников добавил, что полномочия по присвоению звания почетного гражданина могут вернуться к мэру, если будут возвращены прямые выборы.

Перед голосованием руководитель аппарата мэрии Илья Захаров предложил гордуме создать свое звание почетного гражданина. «Эта награда была учреждена по инициативе главы города, поэтому она должна остаться в его полномочиях. Если так хочется, создайте какое-то свое звание для отличившихся граждан», — предложил господин Захаров. Но дума Екатеринбурга к нему не прислушалась.

Дарья Соколова