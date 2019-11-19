Награждай и властвуй

Екатеринбургская городская дума начала процесс по передаче части полномочий мэрии в ведение депутатов. В частности, во вторник гордума может взять на себя право присваивать звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». 22 ноября рабочая группа рассмотрит инициативу, согласно которой мэрия должна согласовывать с думой все муниципальные программы. По мнению экспертов, борьба за новые полномочия закономерна, так как дума перестала быть подконтрольной городской администрации.



Вопрос об изменении процедуры присвоения звания «Почетного гражданина города Екатеринбурга» рассмотрят сегодня на заседании гордумы. Согласно проекту, внесенному спикером Игорем Володиным, решение о награждении будут принимать депутаты. «Комиссия по присвоению почетного звания будет представлять на рассмотрение думе не менее двух кандидатур. Вручение награды будет осуществляться как главой города, так и председателем думы»,— сообщается в пояснительной записке.

Сейчас решение о выборе почетного гражданина принимает комиссия, которая состоит из глав семи районных администраций, чиновников и депутатов. Возглавляет комиссию мэр Александр Высокинский. Ежегодно звания удостаивается по одному человеку, за исключением юбилейных для города дат — тогда награждаются три человека.

Ранее комиссия думы по местному самоуправлению одобрила проект. «Были случаи, когда два кандидата набирали одинаковое число голосов, и присваивать почетное звание необходимо было каждому из них, а не выбирать одного»,— утверждает председатель комиссии Алексей Вихарев. По его мнению, при равномерном распределении голосов между кандидатами можно отказаться от присваивания звания вообще, а также «не выделять юбилейный год как особенный».

В мэрии «не хотят нарушать традицию». По словам руководителя аппарата администрации Ильи Захарова, предоставление звания не урегулировано федеральным законодательством. «Сейчас взять и забрать полномочия, потому что хочется, будет неправильно. Депутаты могут иметь разные мнения о том, кому стоит присваивать звание. Это затянет процедуру и породит конфликты между самими депутатами»,— считает господин Захаров, предложив думе учредить собственную награду, «если очень хочется».

Впервые звание «Почетного гражданина» было присвоено в 1877 году генералу Евгению Богдановичу — инициатору строительства железной дороги Екатеринбург—Тюмень. Среди обладателей звания: Сергей Витте, Петр Столыпин. После Октябрьской революции 1917 года эта традиция была прервана. Ее возобновили только в 1966 году. В новом периоде истории звание «Почетного гражданина» получили легендарный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь, экс-мэр Екатеринбурга (занимал должность с 1992-го по 2010 год) Аркадий Чернецкий, экс-губернатор Свердловской области (возглавлял регион в 1995–2009 годах) Эдуард Россель, гендиректор УГМК Андрей Козицын. В 2018 году почетного звания удостоились хоккеист Павел Дацюк, гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, в 2019 году — собственник группы «Синара» и ТМК Дмитрий Пумпянский.

В пятницу, 22 ноября, депутаты также планируют обсудить изменение порядка рассмотрения муниципальных программ, согласно которому мэрия будет обязана их согласовывать с думой. Документы необходимо направлять в думу не позднее 1 октября. На их рассмотрение у депутатов будет три недели. После этого дума сможет рекомендовать мэрии либо скорректировать программу, либо не принимать ее. На реализацию муниципальных программ направляется более 90% бюджетных средств.

«Дума практически не участвует в процессе принятия муниципальных программ. Когда мы изучаем бюджет, то не видим наказов избирателей. Надо сначала смотреть наказы, а потом глобальные вопросы, связанные с дорогами и мостами»,— объяснил необходимость изменений господин Володин. По его словам, только так депутаты смогут нести ответственность вместе с мэрией. «100%-ное решение будет принято до конца года»,— уверен спикер.

Большинство опрошенных “Ъ-Урал” депутатов поддерживают инициативу. «Мы хотим разрушить монополию администрации на распоряжение народными деньгами»,— заявил депутат Константин Киселев. По его словам, администрация выступает против инициативы, так как «не хочет быть подконтрольной думе». «В случае принятия проекта у думы будет больше полномочий и возможностей, а люди получат открытый бюджетный процесс»,— считает депутат. По словам депутата Дмитрия Сергина, участие в составлении и корректировке программ позволит лоббировать интересы избирателей.

Часть депутатов сомневается, что у них получится изменить программы. «Большинство программ нельзя скорректировать, потому что они направлены на то, чтобы было исполнено федеральное законодательство»,— полагает Роман Ступников.

В администрации признают «полезность» проекта, потому что так «депутаты больше будут погружены в бюджетный процесс». «С другой стороны, надо прорабатывать варианты, чтобы не задерживать корректировку бюджета. Она должна проходить быстро. Но если учитывать сроки, которые предлагаются в проекте, то это, безусловно, затянет процесс»,— полагает господин Захаров. По его словам, в администрации «нет отторжения идеи», однако чиновники настаивают на сокращении сроков и расширении оснований, когда можно не выносить программы на думу.

Политолог Сергей Мошкин называет процесс по передаче полномочий от мэрии гордуме «здоровым». «Это стало возможно сейчас, когда дума перестала быть подконтрольной главе города»,— уверен он. По мнению эксперта, мэрия как исполнительный орган власти обязана исполнять предписания думы. «Депутатов подтолкнули многочисленные ошибки по хозяйствованию мэра в городе, а также его неспособность выстроить конструктивные отношения с думой. Если передача полномочий по выбору почетного гражданина носит символический характер, то лишний глаз за работой главы по целесообразности расходования бюджетных средств это нормально»,— полагает господин Мошкин.

Анастасия Реутова