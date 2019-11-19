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10:40
Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой отправили на пересмотр
14:08
Объем сделок с офисами в Петербурге по итогам года ожидается на 24% ниже, чем в 2018
13:56
В Петербурге могут открыть новые японские рестораны и начать производить сакэ
13:19
Фрилансеров освободят от подоходного налога в Ленобласти
12:45
Банк «Санкт-Петербург» кредитовал обувного ритейлера Zenden на 500 млн рублей
12:35
Для обвиняемой к причастности к теракту Шохисте Каримовой обвинение просит 20 лет
11:47
Пассажиропоток аэропорта Пулково с января вырос на 8,3%
11:06
Для владельцев проездных стоимость проезда в Петербурге вырастет на два рубля
10:33
Смольный взял ход строительства домов компании «Дальпитерстрой» под контроль
10:21
РЖД увеличит количество «Ласточек» в Рускеалу на новогодние праздники
09:36
Территорию под продолжение «красной» линии метро спланируют к лету 2021 года
08:52
Петербург по электронным визам в 2020 году посетят не менее 500 тыс. туристов
18/11
К Новому году в Петербурге установят более 7 тыс. елей в вазонах
18/11
На проспекте Косыгина возобновились ремонтные работы на инженерных сетях
18/11
Горсуд Петербурга отказался рассматривать дело экс-замминистра МЧС по поводу пожизненной пенсии
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от
19.11.2019, 12:13
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия