В кубанскую колонию пытались пронести коноплю в гофрированных шлангах

Сотрудники колонии №11, расположенной в Ахтарске, обнаружили во внутренних карманах куртки посетителя четыре полимерных гофрированных шланга, внутри которых находилось измельченное вещество с характерным запахом конопли. Тот прибыл в колонию на свидание к осужденному, - сообщается в пресс-службе УФСИН по краю. «Гражданин намеревался передать свои ”гостинцы“, просунув их через решетку во время свидания», - рассказали в ведомстве.

Исследование, проведенное экспертами ГУ МВД по краю подтвердило, что в шлангах содержалась «марихуана» общей массой 35 граммов. В настоящее время в отношении наркокурьера решатся вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...).

Андрей Ульченко