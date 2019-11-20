«Ситимобил» доехал до Челябинска

В Челябинске начал работать сервис такси «Ситимобил». Это второй город на Урале и одиннадцатый миллионник в России, где появился агрегатор. Компания намерена занять 20% рынка уже до конца года. Крупнейшие представители этой сферы услуг не видят угрозы в появлении игрока из-за гибкости действующих компаний и различного позиционирования. Эксперты прогнозируют, что за пару лет «Ситимобил» может завоевать до четверти рынка.



В Челябинске 19 ноября начал работу сервис такси «Ситимобил». Это второй город Уральского федерального округа, в котором появился агрегатор: неделю назад он вышел на рынок Екатеринбурга. Сейчас сервис работает в 35 городах десяти регионов России, в том числе в 11 миллионниках.

«”Ситимобил” находится в стадии активной региональной экспансии, поэтому запуск в Челябинске, одном из самых быстрорастущих городов России, стал логичным продолжением реализации нашей стратегии. Наша цель — занять ведущие позиции в регионе и стать самым популярным сервисом такси среди пользователей, и мы будем активно конкурировать с игроками рынка — федеральными агрегаторами и местными службами такси. На сегодняшний день “Ситимобил” занимает второе место по количеству онлайн-заказов в большинстве городов присутствия, и мы нацелены на уверенный рост и в Челябинске: до конца года планируем занять 20% рынка заказов такси в городе»,— говорит директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин. В Челябинске доступны два вида тарифов сервиса — «Эконом» и «Комфорт», впоследствии тарифную линейку планируется расширить. Стоимость поездок начинается от 59 руб. Заказать такси можно через приложение и по телефону. Сейчас к агрегатору подключены более 900 водителей.

Сервис заказа такси «Ситимобил» был основан в 2007 году. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.ru Group и «МегаФон». 19 ноября Сбербанк и Mail.ru Group подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе сервиса доставки еды Delivery Club и агрегатора такси «Ситимобил». Возможный объем вложений в СП может достичь 64,6 млрд руб. Одновременно Сбербанк обязался выкупить у Газпромбанка и «Ростеха» 36% доли в компании АО «МФ Технологии», контролирующей 58,3% голосующих акций Mail.ru Group. По данным «СПАРК Интерфакс», основными владельцами ООО «Сити-Мобил» являются кипрская компания Hermalor Investments Ltd с долей 40,76% и ООО «Мэйл.ру» — 22,69%.

Крупнейшие игроки рынка такси в Челябинске не видят угрозы в экспансии нового сервиса.

«Мы уважаем коллег-конкурентов и видим в возможной экспансии “Ситимобила” логичное развитие рынка. Для нас сейчас самый главный конкурент — личный автомобиль. В крупных региональных центрах сервисы заказа такси становятся альтернативой общественному транспорту, при этом аудитория пользователей этой услуги постоянно растет. В Челябинске сервисы ГК “Везет” работают уже достаточно длительное время, занимая прочные позиции в знании потребителя. Поэтому наши маркетинговые затраты не могут быть сравнены с вложениями Mail.Ru Group, так как нацелены на разные приоритеты: наша задача — увеличивать выручку на привычном рынке, а не тратить огромные деньги на попытку “откусить” небольшую долю у сильных игроков»,— прокомментировала руководитель пресс-службы сервиса «Везет» Зоя Австрийская.

Руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников подчеркивает, что рынок такси конкурентный и всегда открыт для новых участников.

«С приходом еще одной компании конкуренция за водителей и пассажиров усилится. Сейчас преждевременно прогнозировать возможную позицию компании на рынке такси. “Максим” и другие компании, уже действующие на рынке, достаточно гибкие и просто так не отдадут свои доли»,— говорит господин Стенников.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, выход на челябинский рынок «Ситимобила» может привести к общему снижению цен, что невыгодно для таксопарков и водителей.

«С 2016 года минимальная стоимость поездки в Челябинске снижалась достаточно слабо и на 2018 год оценивалась местными таксопарками в 100 руб. “Ситимобил” же заявляет о 59 руб., что существенно снижает планку в среднем по региону и, по законам рынка, должно привести к ответным действиям со стороны конкурентов, которые также могут приступить к снижению цен. Если вспомнить историю с массовыми забастовками таксистов, разгоревшуюся менее двух лет назад и прокатившуюся в том числе по Челябинску, то можно предположить, что ни таксопарки, ни водители в снижении цен не заинтересованы»,— говорит эксперт. По его словам, тот факт, что к «Ситимобилу» подключились уже более 900 водителей, может свидетельствовать о том, что ситуация меняется, а также таксисты могут работать с несколькими сервисами одновременно, выбирая более выгодные заказы. «Соответственно, даже при наличии спроса на короткие поездки со стороны населения, а он действительно есть, влиять на долю рынка того или иного агрегатора могут и сами таксисты, принимая заказы. Чем больше коротких и невыгодных поездок будет выпадать в приложении агрегатора, тем реже водители будут к нему обращаться. Соответственно, одной только ценовой политикой завоевать Челябинск невозможно. В целом, можно предположить, что в перспективе полутора-двух лет “Ситимобил” может завоевать до четверти местного рынка»,— говорит эксперт.

По оценке аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, приход игрока, которого поддерживает совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru, снизит цены на такси в Челябинске на 20–25%. В перспективе сервис «Ситимобил» может занять 15–20% рынка в городе, говорит эксперт.

Юлия Гарипова