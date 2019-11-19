«Уральские заводы» из Ижевска поставят радиостанции для ГИБДД в 20 регионов России

АО «Уральские заводы» из Ижевска поставит радиостанции для ГИБДД в 20 регионов России в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Ижевскими радиостанциями с поддержкой режима ГЛОНАСС в ведомственных системах будут оборудованы патрульные автомобили ГИБДД в частности, в Челябинске, Волгограде, Краснодаре, Рязани, Чите, а также в республиках Коми, Мордовия и Карелия»,— говорится в сообщении. Новое оборудование может работать как в цифровом, так и в аналоговом режиме.