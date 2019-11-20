Определились на все 48

Депутаты городской думы на заседании единогласно выбрали мэром Челябинска Наталью Котову, которая с июня исполняет обязанности главы города. За ее соперников — главу Металлургического района Сергея Кочеткова и директора дома престарелых в Красноармейском районе Виталия Евгеньева — не проголосовал никто. Своими первоочередными задачами Наталья Котова видит реализацию нацпроектов, развитие городской среды, создание социальной инфраструктуры. Также она заявила, что до конца года планирует изменить структуру администрации. Политологи считают, Наталья Котова была избрана в качестве антикризисного менеджера Челябинска. По мнению специалистов, ей в первую очередь необходимо работать над созданием благоприятного инвестклимата для бизнеса.



На заседании челябинской городской думы состоялось голосование депутатов за кандидатов на пост мэра Челябинска. Комиссия по результатам собеседования с 15 претендентами допустила до этого этапа конкурса трех человек: директора дома престарелых в Красноармейском районе Виталия Евгеньева, главу Металлургического района Челябинска Сергея Кочеткова и исполняющую обязанности мэра Наталью Котову. Перед голосованием все трое представили свои программы развития Челябинска.

Первым выступил Виталий Евгеньев. Он сообщил, что в 90-х годах работал заместителем главы Центрального района и обладает большим опытом в управлении муниципальным хозяйством. По его словам, Челябинску необходима рабочая стратегия развития и устраивающий всех генплан. Также господин Евгеньев предложил усилить работу с населением и выстроить диалог с предприятиями, чтобы снизить экологические риски. Промзоны должны быть перенесены на окраину города, уличную торговлю необходимо перевести в правовое поле, считает Виталий Евгеньев. Также, по его мнению, в Челябинске необходимо проводить больше «уличных мероприятий», потому что в 90-х годах «было жить веселее».

Наталья Котова рассказала депутатам об основных проблемах, которые планирует решить на посту мэра Челябинска. По ее мнению, администрации необходимо сосредоточиться на реализации нацпроектов, внедрении стандартов «бережливого производства», усилении взаимодействия чиновников с жителями. Важное направление работы — развитие городской среды, считает Наталья Котова.

«Инфраструктура повседневности — комфортное жилье, общественные пространства, безопасность, современная социальная сфера — определяют здоровье, настроение, формируют призму восприятия медийных потоков жителей города»,— отметила Наталья Котова.

В первую очередь на посту мэра она планирует проконтролировать заключение контрактов с новыми подрядчиками по содержанию и ремонту дорог в Челябинске, найти пути выхода из кризиса для системы общественного транспорта, решить вопросы выделения средств на благоустройство и озеленение города в следующем году. На контроле у Натальи Котовой остается строительство детских садов, школ, создание библиотек.

Завершил выступления кандидатов глава Металлургического района Сергей Кочетков. В своей программе развития Челябинска он сделал акцент на необходимости внедрения энергосберегающих технологий для снижения расходов населения на оплату счетов за тепло. Также господин Кочетков считает, в городе необходимо развивать строительную отрасль, создавать больше скверов и площадок для выгула собак.

Спикер гордумы Андрей Шмидт сообщил, что утром до начала заседания в аппарат горсобрания поступили решения фракций «Единой России» (43 мандата из 49 в челябинской гордуме) и «Справедливой России» (пять мандатов) о поддержке кандидатуры Натальи Котовой. Слово взял единственный депутат от КПРФ Эльдар Гильмутдинов. Он подчеркнул, что коммунистическая партия осуждает процедуру непрямых выборов, но поддерживает Наталью Котову. Таким образом, ее кандидатура была избрана единогласно: все 48 присутствовавших депутатов проголосовали «за».

После заседания гордумы Наталья Котова во время общения с журналистами рассказала, что планирует в декабре изменить структуру администрации: «Структура администрации города будет внесена на ближайшее заседание челябинской городской думы. Это будет в декабре». Она инициировала оптимизацию штатной численности городских чиновников, эта работа будет продолжена: «По аппарату есть определенные изменения, в референтуре есть сокращение. Эта работа будет напрямую связана с новой структурой администрации города». Ранее Наталья Котова сообщала, что планирует вывести из подчинения комитета градостроительства и архитектуры должность главного архитектора, специалист должен работать напрямую с мэром, считает она.

Политолог Александр Мельников полагает, что Наталья Котова была избрана в качестве «антикризисного менеджера» Челябинска. От предшественников ей досталось множество системных проблем, которые требуют скорейшего решения. Господин Мельников отмечает, что депутаты при голосовании во многом транслировали мнение электората. «Единогласное решение представителей разных партий — “Единой России”, “Справедливой России”, КПРФ — указывает на то, что они ориентировались на общественные настроения, на то, как Наталью Котову воспринимают горожане. В моем представлении, она и на прямых выборах мэра имела бы очень хорошие результаты»,— подчеркнул политолог.

По мнению директора челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергея Зырянова, в первую очередь новому мэру необходимо работать над развитием экономики города. «Привлечение инвесторов — это очень тонкий механизм. Одними заявлениями или созданием новой структуры эту задачу не решить. Необходимо внедрять политику нового отношения к бизнесу, создавать открытую конкурентную среду. Бизнесу нужно помогать становиться на ноги, его нужно защищать и оберегать в рамках закона»,— отмечает эксперт.

Карина Кальярова