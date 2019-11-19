Арбитражный суд объединил все иски о банкротстве «ЧТЗ-Уралтрак» в одно дело

Арбитражный суд Челябинской области объединил требования всех кредиторов, которые с 2017 года просили признать банкротом ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (частично принадлежит корпорации «Уралвагонзавод»), в одно производство. Решение было принято по иску санкт-петербургской компании «Торговый дом АТИ». В связи с заявлением о долге завода в 558 тыс. руб. в сентябре было открыто отдельное дело, а так делать нельзя: суд должен был включить «Торговый дом АТИ» в список всех кредиторов. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Дело о банкротстве ООО «ЧТЗ-Уралтрак» было открыто в 2017 году. Его инициировал индивидуальный предприниматель Вадим Андреев из-за долга в 6 млн руб. Рассмотрение долго откладывалось. Требования заявило также ООО «ЧТЗ-Энергия», которое было признано крупнейшим кредитором. В итоге «ЧТЗ-Уралтрак» заплатил «ЧТЗ-Энергия» долг в 39 млн руб., было заключено мировое соглашение. Господину Андрееву не удалось обжаловать в апелляционной инстанции решение об отказе ввести наблюдение на заводе.

Сейчас в деле о банкротстве ООО «ЧТЗ-Уралтрак» значатся 22 кредитора. Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце августа в арбитражном суде уже был зарегистрирован иск о банкротстве ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Московская компания «Альфа-Металл» требовала признать предприятие несостоятельным из-за долга в 5 млн руб. Но процедура банкротства не была запущена. Согласно информации в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц, всего 14 кредиторов в 2019 году направили уведомления о намерении обратиться в суд с заявлениями о признании «ЧТЗ-Уралтрак» банкротом из-за долгов.