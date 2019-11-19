Сеяльщики из Удмуртии похитили 646 килограмм ячменя и обменяли его на спиртное

Двух жителей Малопургинского района осудили за хищение 646 кг ячменя. Суд назначил нарушителям наказание в виде обязательных работ на 200 и 220 часов с учетом возмещения причиненного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в с апреля по май 2019 года нарушители, принятые в ООО «Июльское» на должности сеяльщиков, ссыпали ячмень в заранее подготовленные мешки. Затем они обменивали похищенное на спиртные напитки. В ходе заседания подсудимые признали вину в полном объеме.