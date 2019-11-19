Чиновнику Росавиации подсчитали взятки

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева и его бывшего коллеги по ведомству. Господину Малышеву инкриминируется получение взятки, а его подельнику — пособничество в этом преступлении. По версии следствия, чиновник Росавиации брал деньги от представителей нескольких авиакомпаний за подтверждение или одобрение заявок на выполнение полетов воздушных судов.

Как сообщили в СКР, в 2017–2018 годах заместитель начальника управления регулирования перевозок Росавиации ежемесячно получал взятки как лично, так и через посредника от представителей авиакомпаний ЗАО «Стримлайн ОПС», ООО «Авиакомпания "Авиастар-ТУ"», ООО «iFly» за подтверждение или одобрение заявок на выполнение полетов воздушных судов по территории России и за ее пределами. Общая сумма взяток составила свыше 4 млн руб.

В зависимости от роли каждого, фигурантам дела предъявили обвинения в получении должностным лицом взятки через посредника (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Ранее суд уже рассмотрел уголовное дело генерального директора авиакомпании iFly Евгения Филатова, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным обвинения, бизнесмен в 2017–2018 годах за организацию выдачи для авиакомпании разрешения на разовые полеты гражданских воздушных судов в порядке международных нерегулярных (чартерных) сезонных рейсов ежемесячно передавал Юрию Малышеву 180 тыс. руб. За это время чиновник получил 2 млн 160 тыс. руб. Суд приговорил Филатова к трем с половиной годам лишения свободы условно и штрафу более 6 млн руб.

Как добавили в СКР, расследование в отношении представителя ЗАО «Стримлайн ОПС», фамилия которого не называется, уже завершено — он обвиняется в посредничестве в даче взятки и в даче взятки. Материалы следствия уже направлены в суд.

Что касается Юрия Малышева, то в начале расследования он был взят под стражу, хотя защита указывала, что фигурант активно сотрудничает со следствием, а также является офицером запаса и ветераном боевых действий, имеющим госнаграды.

Александр Александров