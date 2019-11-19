Кубань вошла во вторую десятку рейтинга по привлекательности рынка труда для пенсионеров

Краснодарский край занял 24-е место в рейтинге регионов России по привлекательности рынка труда для людей пенсионного возраста. Значение индекса при максимуме 79,9 балла у Москвы на Кубани составляет 50,9 балла. Исследование публикует РИА «Рейтинг».

В первую пятерку регионов-лидеров, помимо Москвы, также входят Санкт-Петербург (77,1 балла), Ленинградская (68,9 балла), Московская (64,8 балла) и Белгородская (61,6 балла) области. В аутсайдерах Тыва (19,2 балла), Чечня (22,8 балла), Алтай (25,1 балла), Карелия (28,1 балла) и Ненецкий автономный округ (29,1 балла).

Индекс привлекательности труда для пенсионеров рассчитывается по показателям уровня безработицы среди граждан пенсионного возраста, возраста дожития и уровня зарплат пенсионеров.

Дмитрий Михеенко