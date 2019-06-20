В 2020 году на ремонт дорог в городах Удмуртии выделят 750 млн рублей

На ремонт местных дорог в городах Удмуртии выделят 750 млн руб. в 2020 году. Их них 500 млн руб. получит Ижевск. Сарапул, Воткинск, Можга и Камбарка разделят между собой 250 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на премьера Ярослава Семенова.

«Если взять наши крупные города, то, например, в Сарапуле протяженность дорог в ненормативном качестве — 21%, а в Воткинске — 87%. Мы понимаем, что для жизнеобеспечения города необходимо максимально выравнивать эту ситуацию. И в зависимости от этого будет приниматься решение о том, какое количество дорог в городе будет отремонтировано в следующем и последующих годах»,— отметил господин Семенов.

Напомним, что в ближайшие шесть лет на ремонт дорог Удмуртии направят 11,4 млрд руб. в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Из них 4 млрд руб. профинансирует региональный бюджет. Так, в нормативное состояние планируют привести порядка 943,1 км дорог республики.