Сергей Перминов может покинуть правительство Ленобласти

Как стало известно «Ъ», вице – губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов может покинуть правительство региона и стать новым заместителем секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. В его зоне ответственности будет организация выборной кампании в 2021 год.

Сергей Перминов до 2010 года занимал пост президента Фонда поддержки «Единой России». В 2012 году возглавил комитет контроля и правого обеспечения Ленинградской области, с 2013 года работал вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства Ленобласти. Вице-губернатором по внутренней политике он был назначен в 2015 году.