Peugeot показал гоночный 208 Rally 4

Peugeot 208 Rally 4. Фото: Peugeot

Peugeot 208 Rally 4. Фото: Peugeot

Хэтчбек оснащен доработанным 208-сильным 1,2-литровым бензиновым двигателем PureTech, который получил более производительную турбину и блок управления двигателем Magneti Marelli. Мотор сочетается с новой коробкой передач SADEV. Для машины подготовлены спортивная подвеска и усиленные тормоза.

Peugeot 208 Rally 4, подготовленный по техническим требованиям класса FIA Rally 4, отличается от базовой версии новым обвесом кузова, каркасом безопасности в салоне, спортивными сиденьями с ремнями безопасности и спортивным рулем.

Напомним, премьера нового поколения дорожного Peugeot 208 состоялась в феврале 2019 года.