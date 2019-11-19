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Peugeot показал гоночный 208 Rally 4

Компания Peugeot показал гоночный вариант нового хэтчбека 208 — исполнение Rally 4, которое станет преемником модели Peugeot 208 R2.

Хэтчбек оснащен доработанным 208-сильным 1,2-литровым бензиновым двигателем PureTech, который получил более производительную турбину и блок управления двигателем Magneti Marelli. Мотор сочетается с новой коробкой передач SADEV. Для машины подготовлены спортивная подвеска и усиленные тормоза.

Peugeot 208 Rally 4, подготовленный по техническим требованиям класса FIA Rally 4, отличается от базовой версии новым обвесом кузова, каркасом безопасности в салоне, спортивными сиденьями с ремнями безопасности и спортивным рулем.

Напомним, премьера нового поколения дорожного Peugeot 208 состоялась в феврале 2019 года.

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