Восточный обход Липецка планируют завершить через пять лет

В Липецкой области объявлен аукцион на строительство второго и третьего этапов второй очереди «Восточного обхода промышленной зоны Липецка» начальной ценой 1,7 млрд руб., следует из аукционной документации. Заявки принимаются до 29 ноября, на этот же день назначены торги. До 1 ноября 2024 года планируется закольцевать движение вокруг Липецка и таким образом перераспределить транзитные транспортные потоки между подъездными дорогами к Липецку в обход самого города. Дорога соединит две автомобильные дороги — региональную Липецк — Грязи и федеральную Р-119 Орёл — Тамбов.

Восточный обход — дорога с двумя полосами движения шириной по 3,75 м. Через Матырское водохранилище в составе обхода планируется строительство моста протяженностью 364,5 м. В конце Восточного обхода предусмотрены две транспортные развязки в разных уровнях. В районе примыкания первой очереди Восточного обхода к автодороге Липецк — Грязи располагается особая экономическая зона «Липецк».

Ирина Лобанова