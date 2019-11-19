Тракториста из Удмуртии обвиняют в нападении на полицейского

Ранее неоднократно судимого 48-летнего жителя Завьяловского района Удмуртии обвиняют в вождении трактора без прав и применении насилия в отношении полицейского. Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), направлено в суд с обвинительным заключением, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, обвиняемый был лишен права управления транспортными средствами на полтора года за пьяное вождение автомобиля. Около 19:00 30 сентября 2019 года мужчина ехал на тракторе «МТЗ-80» по Завьяловскому району, выезжая при этом на встречную полосу. Это заметили инспекторы ДПС, которые остановили трактор. Обвиняемый решил избежать наказания, завел двигатель и продолжил движение, протащив на несколько метров сотрудника полиции, находившегося возле кабины. Кроме того, в это время мужчина бил инспектора ДПС кулаком по голове. В результате полицейскому были причинены ушибы, ссадины и кровоподтеки.