Москву укутали туманы Как погодные условия повлияют на аварийность на дорогах и когда ждать понижение температуры

Туманы задержатся в Москве еще на день. Синоптики ожидают, что сильная дымка сохранится в столице до утра 20 ноября. В Гидрометцентре “Ъ FM” сообщили, что видимость значительно ухудшится.

Из-за этого аварий на дорогах будет больше, говорит главный специалист Центра организации дорожного движения Вадим Якунин: «Из-за плохой видимости возможно увеличение количества ДТП в городе, затруднение движения транспорта, особенно в пиковые часы. Просим водителей быть предельно внимательными на дороге. Держите дистанцию, избегайте необоснованных маневров и резких торможений. Рекомендуем по возможности пользоваться метро и МЦК».

С 21 ноября в столице ожидается наступление климатической зимы. К выходным похолодает до -10 градусов. Однако в ближайшие дни погода в Москве и области существенно не поменяется, рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец: «Сплошная низкая слоистая облачность, туманы, густые дымки с ухудшением видимости и моросящие осадки. При этом температурный фон останется на 4-5 градусов выше климатической нормы. А вот во второй половине среды туманы, осадки, облачность прекратятся, рассеются, и, соответственно, уже ближе к вечеру выглянет солнце, и начнется арктическое вторжение, которое понизит температурные показатели до 0 градусов, а вечером — даже до слабых минусовых температур.

Соответственно, на дорогах образуется слабая гололедица.

Начиная с четверга, в столичном регионе наступит метеорологическая зима, ночные показания опустятся до -5…-10 градусов, днем столбики термометров будут колебаться от 0 до -3. При этом уже никаких осадков не будет».

По данным синоптиков, в Москве на этой неделе ожидается «необычно высокое» атмосферное давление. Оно перешагнет отметку в 770 мм ртутного столба. Это выше нормы примерно на 25 пунктов.