Минюст предложил обязать операторов связи передавать информацию приставам

Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщил “Ъ”. Сейчас операторы отказываются раскрывать приставам детализацию переговоров и сообщений, ссылаясь на тайну связи.

По мнению разработчика проекта документа, запросы в БКИ позволят ФССП контролировать добросовестность передачи коллекторами данных о платежах граждан по долгам.

В прошлом году Верховный суд признал незаконными действия судебных приставов по запросу информации, составляющей тайну связи (о переговорах между абонентами, сведений о статистике звонков и СМС-сообщений), в рамках проверок жалоб на коллекторов без соответствующего судебного решения.

Подробнее о законопроекте Минюста — в публикации “Ъ” «Тайна связи откроется приставам».