1,1 процента составил рост ВВП Белоруссии в январе—октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно первой оценке Белстата, объем ВВП страны в текущих ценах составил почти 109,3 млрд белорусских рублей (около $53,4 млрд). По итогам девяти месяцев рост белорусской экономики оценивался в 1% в годовом выражении, что ниже темпов роста ВВП России (1,7% в январе—сентябре). В конце прошлого года президентом Белоруссии Александром Лукашенко была поставлена задача достижения в 2019 году темпов роста на уровне 4%. Однако по итогам года Всемирный банк ожидает только 1,5% роста, Fitch — 1,3%. ЕАБР прогнозирует лишь 1,2%, связывая свою оценку с потерями от «грязной нефти».