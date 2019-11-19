Темпы мировой торговли движутся к нулю

Темпы роста мировой торговли в IV квартале 2019 года будут оставаться ниже линии тренда. Об этом свидетельствует индикатор «Торговый барометр» Всемирной торговой организации (ВТО). При этом в сравнении с предыдущим измерением (август этого года) значение индикатора улучшилось, составив 96,6 против 95,7 пункта. Поясним, что показатель менее 100 пунктов указывает на снижение оборотов, более 100 пунктов — на рост.

Некоторые субиндексы индикатора стабилизировались, по другим продолжился спад — в августе все показатели находились ниже отметки 100 пунктов. По экспортным заказам показатель остался на уровне 97,5 пункта, по поставкам автомобилей вырос с 93,5 до 99,8 пункта, а по обороту контейнеров даже поднялся выше 100 пунктов — с 99 до 100,8 пункта. В то же время по авиационному фрахту показатель хотя и улучшился, но все еще указывает на снижение активности (93 против 91,4 пункта), в торговле электроникой и вовсе произошел спад на фоне действия американских пошлин — 88 пункта (с 90,7 пункта в августе). По сельскохозяйственному сырью самое значительное снижение — с 97,1 до 91,4 пункта.

По данным статистики о мировых объемах экспорта и импорта, во втором квартале 2019 года (более свежих данных нет) рост оборота торговли товарами составил всего 0,2% (во втором квартале 2018 года много больше — 3,5%). Согласно новому прогнозу ВТО, рост оборота в этом году составит всего 1,2% — еще в апреле прогнозировалось увеличение на 2,6%. Среди причин спада — негативное влияние пошлин КНР и США, а также снижение темпов роста глобальной экономики и неопределенность из-за выхода Великобритании из ЕС.

На фоне действия американских пошлин экспорт Китая в США в октябре сократился на 16,2% — до $35,8 млрд, импорт же просел на 14,3% — до $9,4 млрд. Сейчас тарифы США затрагивают поставки из КНР на $362 млрд — Пекин, в свою очередь, облагает повышенными тарифами импорт из США на $120 млрд. При этом, хотя в Минкоммерции Китая 7 ноября заявили о том, что КНР и США договорились о постепенном снижении взаимных пошлин на поставки товаров (оно начнется после достижения предварительного соглашения между странами), детали сделки, как и сроки ее возможного подписания, по-прежнему неясны.

Татьяна Едовина