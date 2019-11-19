Правительство утвердило «Ростелеком» и «Восход» поставщиками централизованной цифровизации госслужбы

Правительство России определило ПАО «Ростелеком» и ФГУП НИИ «Восход» поставщиками товаров и услуг, связанных с экспериментом по централизованной цифровизации госслужбы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, «Ростелеком» будет предоставлять в 2019-2020 годах услуги по переводу информационных систем участвующих в эксперименте ведомств в гособлако, а также предоставлять в аренду мощности и обеспечивать нужные для работы передачу данных и каналы связи.

«Восход» предоставит аналогичные услуги для Росгвардии и ФТС. НИИ создаст стенды для тестирования, разработает софт и автоматизированные рабочие места для федеральных органов исполнительной власти.

Контракты с «Ростелекомом» и «Восходом» должны быть заключены до конца 2020 года. Компании также могут привлечь субподрядчиков при условии, что 10% общего объема по контрактам они исполнят лично.

Напомним, в июле была утверждена «дорожная карта» по развитию государственной гражданской службы (ГГС) во исполнение указа президента от 24 июня №288. В видении правительства идея двухлетней программы сводится к ускоренному, до ноября 2020 года, созданию внутренней и де-факто замкнутой цифровой среды для 700 тыс. госслужащих. Еще одно нововведение «дорожной карты» — намеченный на сентябрь 2020 года эксперимент: централизация конкурсов по набору персонала ГГС и запуск единого испытания при поступлении на госслужбу.

Подробнее — в материале “Ъ” «Чиновникам создают виртуальное гетто».