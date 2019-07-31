Чиновникам создают виртуальное гетто

Утверждена «дорожная карта» по развитию государственной гражданской службы (ГГС) во исполнение указа президента от 24 июня №288. В видении правительства идея двухлетней программы сводится к ускоренному, до ноября 2020 года, созданию внутренней и де-факто замкнутой цифровой среды для 700 тыс. госслужащих. Еще одно нововведение «дорожной карты» — намеченный на сентябрь 2020 года эксперимент: централизация конкурсов по набору персонала ГГС и запуск единого испытания при поступлении на госслужбу.

Опубликовано распоряжение правительства от 24 июля №1646-р, которым утверждается «дорожная карта» по развитию ГГС в России до 2021 года. Как уже писал “Ъ” 25 июня, совершенствование процедур набора персонала на госслужбу (сейчас в собственном смысле госслужащие, персонал ГГС — это до 700 тыс. региональных, до 300 тыс. муниципальных и 38 тыс. федеральных сотрудников госаппарата) предусмотрено июньским указом Владимира Путина. Основные задачи документа — стабилизировать ситуацию с невысоким вкладом базовых окладов в оплату труда госслужащих на фоне высокой доли премий и надбавок, а также сформировать единые критерии отбора претендентов при поступлении на госслужбу. Кроме этого, предлагалось проводить этот процесс в рамках цифровизации ведомств.

Как следует из опубликованной «дорожной карты», своеобразную реформу ГГС (формально реформы как таковой не предполагается, однако вопросы найма на госслужбу и характера коммуникаций внутри нее всегда определяли административную корпоративную культуру — предлагаемые изменения не могут ее не затронуть) Белый дом намерен проводить буквально молниеносно. Поэтапное увеличение окладов за счет включения в них премий начнется уже 15 ноября. Вопрос о единых критериях к кандидатам на посты ГГС Белый дом вообще намерен решить радикально, унифицировав в течение года методики испытания кандидата (пока на федеральном уровне) и проведя «эксперимент по централизации конкурсных процедур» в ведомствах: по сути, это подготовка к централизации кадрового набора в министерства и ведомства, предположительно, в аппарате правительства.

В остальном же «дорожная карта» описывает очень необычный процесс очень быстрого (2020–2021 годы) создания единой и закрытой цифровой информационно-коммуникационной среды для ГГС. Оцифровку всего кадрового делопроизводства и ведение личных дел исключительно в цифровой форме предлагается осуществлять с июня 2020 года, создание системы сервисов кадровой службы — в ноябре 2020 года. В созданной цифровой среде сотрудники ГГС должны в том числе обучаться, в ней будет происходить «контроль профессионального развития» каждого замещающего должности ГГС, предполагается цифровизация профессиональных коммуникаций вплоть до цифровых «сервисов интерактивного наставничества» по отдельным направлениям. К ноябрю 2020 года предлагается завершить «формирование цифрового профиля гражданского служащего и цифрового профиля должности гражданской службы» в единой информсистеме.

Идея опережающей централизованной цифровизации госслужбы как способа ее развития в принципе соответствует сложившимся в 2004–2005 годах трендам, когда скорость освоения IT-технологий в госсекторе стала резко опережать темпы их распространения в частном секторе, и, хотя эти темпы не поддерживались постоянно, это опережение сохраняется. Главный текущий риск «дорожной карты» ей не обсуждается, это концепция замкнутой цифровой системы коммуникаций вместе с ее централизацией: всем замкнутым системам такого рода свойственны специфические проблемы, в частности проблема сильного снижения эффективности внешних коммуникаций.

Дмитрий Бутрин