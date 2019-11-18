ЦБ сообщил о начале присоединения Крайинвестбанка к РНКБ

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, системообразующий банк Крыма со 100% государственным участием) запустил процедуру присоединения краснодарского Крайинвестбанка, одного из крупнейших банков Южного федерального округа, передает «РИА Новости» сообщение Банка России.

В июле председатель совета директоров Крайинвестбанка Михаил Якунин сообщил, что кредитная организация перейдет под начало РНКБ 1 января 2020 года, и банковская группа будет работать под единым брендом. По его словам, это позволит клиентам получать полный спектр продуктов, в том числе и по льготным программам.

РНКБ получил статус санатора Крайинвестбанка еще в конце декабря 2015 года. Присоединить организацию планировалось до 2023 года, однако необходимые процедуры удалось завершить раньше.

Подробности — в материале “Ъ” «РНКБ завершает санацию».