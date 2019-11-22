Специалист на вес золота

Профессиональная подготовка кадров — важнейшая проблема в сфере социальной работы. Основная задача данного направления заключается не только в обучении будущих и действующих специалистов, но и в стимулировании развития в стране новых видов деятельности в этой области.

Социальная работа в России — молодая профессия, которая стремительно развивается, отмечают эксперты. Еще 10–15 лет назад трудно было представить, что появится такое большое количество, например, благотворительных фондов. «Это системная работа, которая направлена не только на адресную помощь, а еще и на изменение жизни общества в целом. И сейчас становится все более очевидно, что такая работа — долгая, кропотливая, без мгновенного результата, но она жизненно необходима. Правда, пока что социальный работник ассоциируется только с социальной защитой — одной из основных сфер приложения сил таких специалистов и, надо сказать, очень нуждающейся в профессионально подготовленных кадрах»,— отмечает Ольга Малахиева, HR-эксперт.

Портрет специалиста

Ответить на вопрос: «Какой он — современный представитель социальной работы?» — непросто. Сложился образ благотворителя, социального работника, волонтера, но также и образ «НКО-шника». На самом деле, по мнению Ольги Малахиевой, представители этой профессии могут стать государственными служащими и работать в учреждениях социальной защиты населения, а могут организовать социально ориентированный бизнес. «Расширяется спектр государственных социальных услуг населению в рамках социальной защиты. Увеличивается не только число учреждений социального обслуживания, но и их дифференциация. Распространяется практика создания эндаумент-фондов, которые организуются для финансирования в направлениях образования, здравоохранения, культуры, науки, искусства. Получил распространение краудфандинг — социальная технология коллективного финансирования, основанная на добровольных пожертвованиях. Создаются АНО нового типа, которые работают в связке с государством, содействуя реализации государственных программ (в социальной сфере), получается своеобразная "win-win стратегия". Поэтому можно сказать, что практики по увеличению значимости этой профессии тиражируются все активнее, соответственно растет и востребованность специалистов, которые бы понимали специфику данного сегмента»,— поясняет эксперт.

Где учиться?

Профессия социального работника и профиль компетенций меняется согласно запросам времени. И именно поэтому актуальны не только подготовка молодых специалистов, но и профессиональная переподготовка, и повышение квалификации действующих кадров, отмечают в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга. Ольга Малахиева поясняет, функционирующие социальные службы сегодня на 70–80% укомплектованы специалистами, не имеющими профильного образования.

«Всего в России 231 вуз готовит специалистов в социальной сфере, при этом направление "социальная работа" занимает 52-е место в рейтинге специальностей. В Петербурге подготовкой кадров для социальной сферы занимаются Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Ленинградский государственный университет имени Пушкина, Российский государственный педагогический университет имени Герцена»,— добавляет эксперт.

В ведении комитета по социальной политике находится Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, осуществляющий подготовку по программам высшего и дополнительного профессионального образования, повышение квалификации и переподготовку специалистов для работы в отрасли социальной защиты населения. Студенты института проходят практику на базе организаций социального обслуживания населения города по всем направлениям сферы соцзащиты. Институт также ведет научную и инновационную работу. Также обучение по программе среднего профессионального образования «Социальный работник» в рамках инновационной модели комплексной реабилитации инвалидов проводит подведомственное комитету Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное профессиональное образовательное учреждение — техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр».

В комитете по науке и высшей школе Санкт-Петербурга отмечают, что специалистов социальной сферы в настоящее время готовят в пяти подведомственных комитету профессиональных образовательных учреждениях. В 2019 году количество выпускников составило 253 человека, из них трудоустроено по специальности 88,3%. «Так, например, в нашем колледже конкурс на специальность "Право и организация социального обеспечения" в 2019 году составил шесть человек на место, а средний балл — 4,5. Только за последние пять лет выпуск специалистов — юристов в области социального обеспечения — составил более 400 человек. В 2019 году трудоустроено по специальности более 80% выпускников»,— отмечает Елена Васина, директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж».

В Санкт-Петербургском техникуме отраслевых технологий, финансов и права также готовят специалистов по специальности «Право и организация социального обеспечения». «Около 60% выпускников устраиваются работать по специальности, как правило, туда, где проходили практику — в центры социальной реабилитации инвалидов, центры социальной защиты, идут и в мировые суды. Остальные в основном стараются получить высшее образование»,— отмечает Евгений Лубашев, директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права.

Также эксперты отмечают и активное развитие онлайн-курсов по направлениям социальной работы.

Трудовые пути

«Стоит отметить один важный фактор: подготовка специалистов по социальной работе предусматривает получение общих знаний и умений и узкой специализации (специализаций) с учетом объектов и направлений социальной работы, что не в полной мере соответствует тем потребностям, которые предъявляет рынок. Скажем, порой требуется организатор проектов, связанных с социальной защитой населения, имеющий компетенции краудфандера, фандрайзера. В этом случае требуется сочетание универсальной (общей) и специальной профессиональной подготовки. Полагаю, что именно это даст возможность специалистам по социальной работе более успешно находить свое место на рынке труда»,— отмечает Ольга Малахиева.

Важное качество будущего социального работника, считает эксперт, это умение рефлектировать, отслеживать свое поведение, чувства. Это необходимо для того, чтобы научиться понимать чувства других людей и суметь оказать им нужную помощь. Общественная работа требует склонности к работе в коллективе, активной вовлеченности и, безусловно, обостренного чувства справедливости.

«Поэтому ключевым фактором в обучении должна стать психологическая подготовка, в том числе и самоподготовка, потому что столь деликатная отрасль требует от человека высокого уровня эмпатии и искреннего человеческого участия. Акцент в обучении делается на повышении рефлексивной компетентности слушателей для укрепления их психологического здоровья, активизации личностных ресурсов, формирования психологической устойчивости к эмоциональным нарушениям и профессиональной деформации»,— добавляет Николай Буканев, руководитель по развитию международной платформы для поиска образовательных программ.

Но даже в этом случае, отмечает Евгений Лубашев, не все студенты смогут впоследствии работать с людьми. Хорошо адаптируется к профессии, прежде всего, тот, кто либо уже имеет подобный опыт взаимоотношений — например, рос в многодетной семье или ухаживал за близким человеком, находящимся в сложной жизненной ситуации, либо во время практики понял, что может этим заниматься и эта работа ему нравится.

«В целом вопрос трудоустройства выпускников после окончания университета стоит сегодня достаточно остро. Эта профессия молодая и развивающаяся, но очень низко оплачивается, поэтому в общей сложности только около 20% выпускников работают по своей специальности»,— отмечает Ольга Малахиева.

Наличие проблемы невысокой оплаты труда в данной сфере подтверждает и Елена Васина, замечая при этом, что выпускникам колледжей, как правило, по 20 лет и желание быть независимым и продолжать учиться по специальности у них весьма высоко. «Хотя уровень оплаты труда такого специалиста зависит напрямую от места трудоустройства»,— добавляет эксперт.

Соцработники могут найти подходящие вакансии в государственных структурах, развивающих и коррекционных центрах, службах занятости. По данным комитета по социальной политике, количество вакантных должностей в подведомственных государственных учреждениях на 01.10.2019 составляло 1998,77 единиц. Часто специалистов также привлекают к волонтерской деятельности: они могут сотрудничать с «Красным Крестом» и другими общественными организациями.

«Что касается перспектив дальнейшего развития образования, то в будущем можно ожидать появления ряда направлений подготовки, продиктованных экономической ситуацией. Так, в ближайшее время будет введен профессиональный стандарт "специалист по работе с мигрантами". В перспективе также будут востребованы профессии "Специалист по социальным конфликтам" и "Социальный инженер"»,— заключает Евгений Лубашев.

Ксения Потапова