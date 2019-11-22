Законная помощь

Более миллиона человек в Петербурге имеют право на бесплатную юридическую помощь, но не все знают о законной возможности.

В России действует государственная система бесплатной юридической помощи для социально незащищенных граждан. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 (ред. от 26.07.2019) № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», она оказывается по трудовым, гражданским, уголовным и иным категориям дел. Воспользоваться данной услугой могут малоимущие граждане, чей семейный доход ниже прожиточного минимума, инвалиды первой и второй группы, дети-сироты и их представители и другие категории, в том числе установленные региональным законодательством. Стоит отметить, что в Петербурге данный перечень значительно расширен.

Всего к категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, в Северной столице относятся более 1 млн человек. По данным комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, в 2018 году в городе было оказано почти 23 тыс. услуг в этой сфере, а в период с января по июль текущего года — 15,5 тыс. услуг.

«В рамках бесплатной юридической помощи осуществляется правовое консультирование в устной и письменной форме, составляются заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, также предусмотрено представление интересов льготных категорий граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях и так далее»,— отмечает Елена Бочкарева, юрист, преподаватель вуза.

«Перечень предоставляемых услуг действительно довольно широк. Правда, круг вопросов, по которым можно получить помощь, ограничен. Например, бесплатно адвокат может помочь в вопросах, связанных с недвижимостью, защите прав потребителей, вопросах трудового права»,— добавляет Александр Татаринов, адвокат, партнер консалтинговой группы.

Кто поможет?

«В Петербурге и других городах бесплатную юридическую помощь можно получить на сайтах юридических компаний, в федеральных и региональных органах исполнительной власти и подведомственных им учреждениях, органах местного самоуправления, также ее оказывают некоммерческие организации, государственные юридические бюро, негосударственные центры и адвокаты, участвующие в системе бесплатной юридической помощи. Общественные приемные также работают на базе многих нотариальных палат»,— отмечает Елена Бочкарева.

Одним из вариантов оказания помощи слабозащищенным слоям населения силами студентов старших курсов правовых факультетов является юридическая клиника. «В Петербурге данная инициатива реализуется рядом университетов, среди которых, по данным сайта Министерства юстиции РФ: СПбГУ, СПбГЭУ, СПбУ МВД России, РТА Санкт-Петербургский филиал имени Бобкова и другие. Юридическая клиника — это система оказания бесплатной студенческой юридической помощи населению. Ее ядром является вуз с сильно развитым юридическим факультетом, силами которого она и осуществляется. В целом система основана на том, что студенты старших курсов юридических специальностей участвуют в правовом консультировании населения по наиболее типичным правовым проблемам, получая при этом ценные навыки практической деятельности еще на этапе обучения. Гарантом качества оказываемых консультаций является научная поддержка со стороны вуза: помощь профильных преподавателей при подготовке правовых заключений, проведение мастер-классов и научно-практических семинаров по наиболее типичным проблемам, постоянное научное курирование деятельности клиник. Но такая деятельность подразумевает значительную организационную и финансовую составляющую, которую в реальности готово обеспечить крайне незначительное число вузов»,— поясняет Константин Поздняков, заместитель первого проректора по работе с органами власти и региональному развитию Финансового университета при Правительстве РФ.

«В России попытки создания юридических клиник предпринимались с конца 1990-х годов, в том числе с участием Молодежного союза юристов РФ и Российского фонда правовых реформ. Практически все крупнейшие юридические вузы прошли путь создания подобных клиник на своей научной базе, однако можно констатировать, что эффективно действующие и реально оказывающие помощь и поддержку населению сегодня можно пересчитать по пальцам»,— добавляет эксперт.

Проблема качества

Список учреждений и адвокатских образований, которые оказывают бесплатную юридическую помощь в Петербурге, опубликован на официальном сайте администрации города. «В целом в нашем регионе доступность бесплатной юридической помощи довольно высока. Однако на практике за такого рода услугами обращается менее трети граждан, имеющих на это право. Это связано как с необходимостью сбора документов, подтверждающих статус получателя услуги, так и с недостаточной информированностью о данной возможности»,— отмечает Александр Татаринов.

«Среди проблем бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан можно выделить: отсутствие гарантий качества, недостаточность практического опыта консультантов, узкий круг решаемых вопросов в некоторых субъектах ее предоставления и так далее. Бесплатная юридическая помощь, несомненно, необходима, однако требуется серьезно подойти к выбору организации, учреждения или лица, оказывающих ее»,— считает Елена Бочкарева.

«К сожалению, на мой взгляд, невысокое качество такой помощи порой связано с ее финансированием. Например, адвокат по назначению в уголовном процессе не может получать от государства более 1200 рублей в день, в то время как гонорар среднего адвоката, нанятого для защиты интересов в частном порядке, составит от 10 тыс. рублей за час работы»,— добавляет Глеб Шевченко, партнер юридической фирмы.

«По данным нашей компании, оплата социальных юристов действительно как минимум в пять раз ниже, чем в среднем по рынку. Поэтому туда обычно идут специалисты с невысокой квалификацией, которым нужно наработать практику»,— соглашается Юлия Комбарова, директор юридического бюро.

Но при этом некоторые юридические компании оказывают безвозмездную помощь социально незащищенным гражданам по собственной инициативе. Правда, пока они находятся в меньшинстве. «Дело в том, что эта категория граждан часто имеет завышенные ожидания и может создать проблемы организации жалобами на ее работу. Кроме того, услуга, получаемая бесплатно или задешево, часто не ценится, ее получатель считает, что качество такой услуги ниже, чем при покупке по рыночной цене (что может иметь место). Это тоже создает потенциально конфликтную ситуацию»,— делится представитель одной из юридических компаний.

Сергей Романов, предприниматель, основатель юридической компании, оказывающей подобные безвозмездные услуги, поясняет: «Первая категория граждан, которые могут рассчитывать на такую помощь с нашей стороны,— клиенты с жизненно важными вопросами или безвыходными ситуациями. Например, сейчас в рамках проекта наши клиенты — молодая семья, которая семь последних лет боролась с онкологией у дочери. К сожалению, победить не удалось. Но остались двое других детей, на детство и юность которых могло лечь бремя последствий, в том числе материальных. Не говоря уже об измотанных морально родителях, которые в итоге утратили контроль над финансовой ситуацией. Процедуру банкротства этой семьи мы проводим за свой счет.

Вторая категория — это прецедентные дела, принципиальные с точки зрения создания практики. Так было с делом клиентки в Калининграде. Кредитная организация воспользовалась наивностью пенсионерки и, помимо кредита, вручила ей "суперкарту", выпуск которой стоил несколько десятков тысяч рублей. Ситуация распространенная, но необходимо было "протоптать дорожку", так как судебная практика на тот момент была не на стороне заемщика.

В целом у нас более 500 клиентов в год получают юридическую помощь безвозмездно. Но перед началом работы каждого из них мы тщательно проверяем, поскольку желающих не только решить свою проблему, но и поквитаться с кем-то за счет другого — немало».

Осторожно, мошенники!

При этом случаи мошенничества встречаются не только со стороны заявителей, но и со стороны юридических компаний, якобы предоставляющих свои услуги безвозмездно.

«В соответствии с действующим законодательством, бесплатную юридическую помощь могут оказывать физические и юридические, государственные и частные лица. Этим и пользуются мошенники, приглашая потенциальных клиентов на "бесплатные" юридические консультации посредством рекламы в интернете, создания псевдосайтов и "холодных" звонков. Порой в таких консультациях сидят даже не юристы, а просто менеджеры по продажам или студенты юридических вузов. Их цель — заставить клиента заключить договор. Первая консультация проводится бесплатно. Человека внимательно выслушают, потом скажут, что проблема легко решаема, и дадут поверхностную информацию по нарушенным правам, а затем начнут продавать пакет ненужных документов. Например, клиент хочет сдать в магазин некачественный товар. Для этого необходимо составить претензию, которой может быть достаточно. К претензии предложат подготовить жалобу в Роспотребнадзор, муниципалитет, прокуратуру и так далее, а также проект искового заявления. Цена такого пакета документов составит от 20 тыс. рублей в зависимости от региона»,— заключает Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании.

Ксения Потапова