Одним из четырех направлений развития Санкт-Петербурга стал «Социальный город», анонсированный губернатором города Александром Бегловым в апреле 2019 года (тогда он еще занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора). Данное направление стало самым затратным для городского бюджета. На социальные программы в 2020 году правительство готовы выделить более 457 млрд рублей из 701 млрд рублей запланированных расходов. «Социальный город» делится на семь основных статей расходов. Больше всего средств будет направлено на развитие образования — 158 млрд рублей. Также более 117 млрд рублей городское правительство вложит в развитие здравоохранения. На каждую из остальных пяти статей планируется направить чуть менее 100 млрд рублей.

«Улучшение условий жизни петербуржцев, решение жилищных проблем, обеспечение районов социальными объектами. Подчеркну, все это важнейшие вопросы для поддержки семей, для укрепления демографии»,— говорил господин Беглов.

В бюджете на 2020 год, утвержденном Законодательным собранием Петербурга 16 октября и подписанном губернатором 17 октября, расходы на адресную инвестиционную программу составят 99,4 млрд рублей. В 2019 году в ходе реализации АИП было потрачено 72,5 млрд рублей при планировавшихся 89,3 млрд рублей. Глава комитета по финансам Петербурга Алексей Корабельников пояснил, что неосвоение связано с «традиционными причинами»: «Это срыв конкурсов, перепроектирование и недобросовестные подрядчики»,— сообщил он.

Наиболее затратная часть «Социального города» — развитие образования (158 млрд рублей) — делится на шесть основных статей расходов: дошкольное образование (56,7 млрд), общее образование (71,1 млрд), дополнительное (7,3 млрд), среднее профессиональное (13 млрд), молодежная политика (3,1 млрд), а также «другие вопросы образования» (5,8 млрд) — в данную категорию входит обслуживание психолого-педагогических, медико-социальных учреждений для детей (849,7 млн), капитальный ремонт (1,3 млрд), антитеррористическая защита (1,1 млрд), а также расходы на различные премии, олимпиады и конкурсы в области образования. Самой дорогостоящей стала олимпиада по математике — 133,1 млн рублей.

Базовые вещи

«Доступность образования определяется базовыми вещами»,— заявлял ранее господин Беглов. Первым делом — доступностью образовательных учреждений.

Основное направление, куда пойдут 56,7 млрд рублей, предусмотренные для дошкольного образования,— субсидии бюджетным учреждениям, некоммерческим организациям, частным предприятиям, реализующим основные образовательные программы для дошкольников,— всего 53 млрд рублей. Туда, в частности, входят закупка инвентаря и строительство новых объектов.

Общее образование, требующее 71,2 млрд рублей, получит субсидирование на те же нужды в размере 60 млрд рублей. Кроме того, спецшколам отведены 119,3 млн рублей. На учебники и учебные пособия правительство Петербурга направит 741,2 млн рублей.

6,7 млрд рублей предусмотрены для субсидирования различных учреждений дополнительного образования (из 7,3 млрд, выделенных на его развитие). В частности, 101,3 млн рублей будут направлены на создание детских технопарков «Кванториум». На содержание учреждений среднего профессионального образования потребуется 100,7 млн рублей. Субсидии же занимают 11,9 млрд рублей (из 13 млрд).

Расходная статья «Молодежная политика» включает в себя оплату отдыха и оздоровления детей Санкт-Петербурга — 2,4 млрд рублей. Также деньги предусмотрены на ремонт загородных баз и лагерей — 269,9 млн рублей. На социальную поддержку граждан город в 2020 году выделит 86,1 млрд рублей.

Здоровое направление

Вторая основная статья расходов — развитие здравоохранения (117 млрд рублей). В него входят два объединяющих направления: непосредственно здравоохранение и социальная политика в области здравоохранения. На первое направление в 2020 году будет выделено 86,8 млрд рублей. В него входят такие крупные расходы, как обеспечение стационарной медицинской помощи — 19,1 млрд рублей, содержание больниц и клиник — 5,6 млрд рублей, оплата труда медицинских работников — 3,9 млрд рублей и закупка товаров для государственных (и муниципальных) нужд в сфере здравоохранения — 1,2 млрд рублей.

Ранее губернатор обязал девелоперов синхронизировать ввод жилья с открытием новых детских и медицинских учреждений. Соответствующие пункты внесены в новую редакцию Правил землепользования и застройки.

Согласно бюджету на 2020 год, субсидирование больниц и клиник заберет из городской казны 10,5 млрд рублей, субсидирование поликлиник и амбулаторий — 11,9 млрд рублей, а содержание санаториев — 2,5 млрд рублей. Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения составят 1,9 млрд рублей. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение сохранности донорской крови обойдется городу в 1,4 млрд рублей. Станции скорой помощи — в 307 млн рублей. Расходы на содержание домов ребенка составляют 808 млн рублей.

На бесплатные медикаменты и медицинские продукты питания петербургские власти готовы отдать 7,5 млрд рублей, на социальное обеспечение (и иные выплаты) — 6,8 млрд рублей, развитие здравоохранения в соответствии с адресной инвестиционной программой затребует 8,4 млрд рублей. Субсидирование ГБУ «Медицинский санитарный транспорт» затребует 2,9 млрд рублей. Сумма средств, направляемых в бюджет территориального фонда ОМС (обязательного медицинского страхования) составляет 17,8 млрд рублей.

Что касается социальной политики в области здравоохранения, то предусмотренные на нее 33,6 млрд рублей покрывают страховые взносы по ОМС, которые затем идут на обеспечение населения медицинскими услугами и товарами, предусмотренными ОМС. Оставшиеся средства, а это 300 тыс. рублей, уходят на проведение мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C (средства получают некоммерческие организации, проводящие подобные мероприятия).

Социальное обслуживание

Социальная поддержка граждан затребует в общей сложности 86,1 млрд рублей. 4 млрд рублей из этих средств пойдут на льготное питание в образовательных учреждениях, а также на стипендии. Социальное обслуживание граждан займет 21,2 млрд рублей (из 86,1 млрд рублей). Эти средства пойдут на содержание детских приютов — 754 млн рублей, реабилитацию инвалидов — 1,6 млрд рублей, субсидирование центров для детей-сирот — 1,6 млрд рублей, социальное обслуживание семей и детей — 1,5 млрд рублей. Отдельно будут выдавать средства для детей-инвалидов — 1,5 млрд рублей, а на содержание домов престарелых пойдут 4,4 млрд рублей. Социальная помощь на дому затребует 6,4 млрд рублей.

Кроме того, Александр Беглов рассказал, что в городе будут расширять возможности службы социального такси. Это будет происходить поэтапно. Уже были внесены изменения в социальный кодекс. Согласно им, социальное такси доступно детям-инвалидам, а также онкобольным детям.

Почти 41 млрд рублей городское правительство выделит на социальное обслуживание населения в виде выплат, пособий и льгот. Например, на компенсацию оплаты жилищных помещений и коммунальных услуг направлено 10,3 млрд рублей. Пособия инвалидам — 1,2 млрд, на социальную поддержку пенсионеров будут распределены 3,4 млрд, а доплаты пенсионерам, которые трудились на государственной службе, — 1,7 млрд. Между ветеранами труда и военной службы распределят 2,9 млрд рублей.

Александр Беглов, будучи еще врио губернатора, весной текущего года анонсировал выплаты ветеранам в честь 75-летия победы. Известно, что из бюджета на это выделят 1,5 млрд рублей. Каждый ветеран Великой Отечественной войны, а также житель блокадного Ленинграда, труженик тыла, бывший узник фашизма и ветеран из числа участников разминирования объектов на территории СССР и других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе участник боевого траления в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года, получит по 7 тыс. рублей.

Далее, 18,8 млрд рублей пойдут на охрану семьи и детства. В числе выплат будут деньги, направленные на поддержку семей и связанные с рождением детей (8,7 млрд). Для семей-опекунов предусмотрели 1 млрд рублей. Временно нетрудоспособным гражданам, в том числе матерям в декрете, лицам, уволенным в связи с ликвидацией фирм и прочим дадут 1,4 млрд.

Также внимание было уделено развитию физической культуры и спорта. На это город выделит 16,2 млрд рублей. В частности, физкультура заберет 1,5 млрд. Большая часть из них (1,4 млрд) — субсидии различным организациям на проектирование, ремонт и оборудование спортплощадок внутри петербургских дворов.

Основа высших достижений

На спорт высших достижений предусмотрено 9,5 млрд рублей. Основная их часть (8,4 млрд) пойдет на работу спортивных школ. В частности, из этих денег будет оплачиваться экипировка и инвентарь лучших городских команд. Например, лучший гандбольный коллектив Петербурга получит 108 млн рублей.

Как ранее отмечал Александр Беглов, основа спорта высоких достижений — массовый спорт: «Нашим детям нужно создать все условия для занятий спортом — от спортивных школ до дворовых площадок. Ребята должны иметь возможность заниматься тем видом спорта, какой им по душе. Главное, чтобы они сделали выбор в пользу здорового образа жизни».

Массовому спорту в бюджете отведены 542,2 млн рублей. 499,8 млн пустят на спортивную инфраструктуру, в том числе на создание спортивных площадок общего пользования. «Другие вопросы», на которые выделено 4,6 млрд, состоят из мероприятий по сдаче норм ГТО, финансирования различных спортивных комплексов, а также популяризации спорта в СМИ.

Следующей важной частью программы на 2020 год является развитие культуры. В общей сложности на эту сферу выделено 28,3 млрд рублей. Образовательные программы в данной сфере затребуют 4,6 млрд рублей. Основная часть пойдет учреждениям дополнительного образования — школам искусств и прочим (4,1 млрд рублей). На остальные же средства, кроме прочего, будет организовано повышение квалификации преподавателей.

На развитие культуры в широком смысле этого слова город выделит 22,3 млрд рублей. Сюда входят мероприятия по охране памятников культурного наследия (2 млрд рублей), субсидии библиотекам (3,4 млрд рублей), музеям (2,3 млрд рублей), капитальный ремонт объектов культурного наследия (1,1 млрд рублей), субсидии театрам и концертным залам (6 млрд рублей), а также траты на культурные программы в соответствии с АИП, организация различных праздников и тому подобное.

Кинематограф получит почти 400 млн рублей, а на «другие вопросы», в которые входит проведение конференций и выставок, в том числе международных, премии, субсидии организациям вроде ВООПИиК и продвижение культуры в СМИ, предусмотрено 756,9 млн рублей.

В Петербурге по поручению господина Беглова действует рабочая группа, которую курирует вице-губернатор Владимир Кириллов. В нее входят те, кто «сегодня формирует культурную жизнь города». Группе еще в марте было поручено разработать новую концепцию развития культуры.

Доступное жилье

Одна из важнейших частей «Социального города» — обеспечение граждан доступным жильем. Сюда город направит 46,7 млрд рублей. В частности, на сферу ЖКХ направлены 33,3 млрд рублей, из которых 14 млрд рублей — жилищное хозяйство. По программе «Молодежи — доступное жилье» будет освоено почти 1,6 млрд рублей.

На обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами в соответствии с адресной инвестиционной программой Петербург выделит 6,9 млрд рублей. Капитальный ремонт затребует еще более 3 млрд рублей. Далее город займется оснащением пустующих помещений, в том числе заброшенных зданий, а также их содержанием — на это запланированы 593,2 млн рублей.

Расходы на ведение коммунального хозяйства составляют 13,7 млрд рублей. Большая часть этих средств будет направлена подрядчикам, снабжающим людей коммунальными услугами, для возмещения им потерь от льгот.

Последним пунктом «Социального города» стало содействие занятости населения. На эти нужды предусмотрено почти 2 млрд рублей. Основная часть — это субсидии Центру занятости, который реализует профильные государственные программы.

В частности, 122,3 млн рублей будут направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для лиц предпенсионного возраста. Ранее данные программы не входили в полномочия городского правительства.

Также 65,8 млн рублей будут задействованы в создании условий эффективного трудоустройства инвалидов. 60 млн пойдет на создание и модернизацию рабочих мест для инвалидов, а также их подготовку и обучение. Социальные выплаты временно безработным гражданам составят 756,3 млн рублей.

Еще до вступления Александра Беглова на пост губернатора города он подписал документ «О резервировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы». «Это, безусловно, позволит улучшить социальную обстановку в Северной столице, реализовать гарантии на труд наиболее уязвимых с точки зрения трудовых отношений слоев населения, избежать безработицы»,— заявил он.

Олег Дилимбетов