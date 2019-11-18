«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какова текущая ситуация на российском и глобальном рынках инвестиций? Куда можно вложить средства с минимальными рисками? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с портфельным управляющим инвестиционной группы QBF Денисом Иконниковым.

Олег Богданов: Что можно предложить сейчас инвесторам? На каком рынке есть интересные идеи, с вашей точки зрения?

Денис Иконников: Я считаю, что рынок России сохраняет свою привлекательность, несмотря на то, что индексы достигали такой психологической отметки, как тысяча пунктов. Сейчас мне кажутся интересными акции «Системы» на фоне того, что они хотят продать пакет в «Детском мире». Давайте посмотрим на идею: эта продажа приведет к тому, что уменьшится долг компании, а это, в свою очередь, к росту дивидендов. То есть «Система» немножко забросила свою дивполитику в 2018 году. И сейчас она может вернуться по мере гашения долга, а это не меньше 1 руб. 19 коп. на акцию, то есть порядка 7,7% доходности. Я думаю, что на горизонте полугода акции «Системы» могут достичь отметки 16-17 руб. за штуку.

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