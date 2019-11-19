Вода течет взаймы

Руководство нижегородского водоканала закупает оборудование и услуги на сумму свыше 250 млн руб. у ООО «Синергия», участником которого является бывший главный инженер водоканала. Нарушения при закупках зафиксировала и служба экономической безопасности предприятия. Бывший сотрудник водоканала, уволившийся из-за несогласия с этой сделкой, отмечает, что муниципальной компании, имеющей 4,5 млрд руб. долговой нагрузки, необходимо срочно сокращать расходы во избежание потенциального финансового кризиса. Нижегородский водоканал тем временем намерен привлечь кредит в 240 млн руб. на текущие нужды, в том числе выплату зарплаты коллективу.



В АО «Нижегородский водоканал» случился внутренний конфликт из-за организованных в сентябре-октябре закупок на крупные суммы. Право поставки насосного оборудования для модернизации канализационных насосных станций (КНС) за 36 млн руб. получило ООО «Синергия» из Волгограда. Участником этого общества с долей 30% является Сергей Давыдов, недавно работавший главным инженером водоканала. На этот факт в УФАС жаловался другой участник аукциона, петербургское ООО «Сампро», указав, что в итоговом протоколе не был указан адрес и ИНН «Синергии» как победителя торгов, хотя заявка аффилированной компании должна была быть отклонена по закону о конкуренции. Как сообщили в антимонопольной службе, одна жалоба «Сампро» по поводу этих торгов была отклонена, а вторая, о недобросовестной конкуренции, пока еще не рассмотрена.

Кроме того, ООО «Синергия» выходило на аукцион по созданию для водоканала автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения и водоотведения (АСУТП) ценой 225 млн руб. Как следует из информации на сайте госзакупок, торги были признаны несостоявшимися, так как участник не смог предоставить финансовое обеспечение своей заявки. Однако после торгов в нижегородском водоканале решили заключить договор с «Синергией» как единственным поставщиком.

Оба контракта предусматривают выплату поставщику аванса в размере 30% от суммы (10,6 млн руб. и 76,5 млн руб. соответственно). Как рассказал бывший начальник инвестиционно-кредитного отдела АО «Нижегородский водоканал» Константин Зубарев, он и финансовые контролеры предприятия возражали против перечисления аванса, так как по договору на поставку оборудования КНС подрядчик предоставил не соответствующую условиям банковскую гарантию. Из нее исчез стандартный пункт о том, что поставщик обязуется вернуть аванс в случае расторжения договора. Этот факт, как и аффилированность «Синергии», зафиксировала служба экономической безопасности водоканала, указав на потенциальные риски по судебному взысканию аванса (копия служебной записки директору нижегородского водоканала имеется в распоряжении “Ъ-Приволжье”). Однако оба аванса были выплачены, а внутренние разбирательства по этому поводу завершились тем, что Константин Зубарев был вынужден уволиться с предприятия. На нижегородском водоканале пока не комментируют свою закупочную политику: запрос “Ъ-Приволжье” остался без ответа. В администрации Нижнего Новгорода не ответили, согласовывались ли с учредителем эти закупки муниципального АО.

По мнению Константина Зубарева, новые крупные расходы нижегородского водоканала давно пора сокращать, так как вся инвестпрограмма предприятия реализуется исключительно на заемные средства и степень его закредитованности близка к критической. Так, сумма основного долга по ранее взятым кредитам составляет 4,5 млрд руб., а с учетом новых закупок текущие финансовые обязательства нижегородского водоканала перед поставщиками перевалили за 1 млрд. При этом остатки лимитов кредитных линий, ранее предоставленных ВТБ и Сбербанком, будут исчерпаны до конца года, а новых инвестиционных займов пока нет и не предвидится, так как тарифная выручка водоканала перестала генерировать необходимый поток денег для их привлечения, отмечает бывший сотрудник. «Банки готовы кредитовать инвестпрограмму водоканала при условии роста его тарифа на 25%, но вряд ли такие цифры будут утверждены в РСТ. С точки зрения здравого смысла, давно следовало по максимуму замораживать дальнейшие инвестиционные расходы водоканала, прекращать все сомнительные закупки и начинать входить в режим жесткой экономии, иначе водоканалу грозит дефолт», — уверен Константин Зубарев.

Добавим, что в настоящее время нижегородский водоканал пытается взять трехлетний кредит на сумму 240 млн руб. под 9,98% годовых на пополнение оборотных средств и производственные нужды предприятия (в том числе на расчеты с поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетом и другими контрагентами, как обозначено в проекте договора). Судя по сайту госзакупок, итоги конкурса с максимальной ценой маржи банка в 71,8 млн руб. планируется подвести 27 ноября. По мнению господина Зубарева, если кредитор найдется и профинансирует нижегородский водоканал, это позволит предприятию нормально прожить еще несколько месяцев, однако в перспективе краткосрочные кредиты на текущие нужды только сильнее затягивают долговую удавку.

Собеседник “Ъ-Приволжье” в областном правительстве подтвердил, что руководство водоканала предлагает с 1 июля 2020 года поднять ставку тарифа на воду на 30% и на 35% — тарифа на водоотведение, чтобы повысить окупаемость своих расходов. «Такую величину им, конечно, никто не согласует. Можно поднять на 20% тариф водоканалу, но тогда необходимо снижать тариф на тепло на 2-3%. Пока этот вопрос в проработке, думаем, что можно сделать», — заключил чиновник. Зампред городской думы Николай Сатаев, проводивший совещание с представителями нижегородского водоканала, заметил, что вода в Нижнем Новгороде стоит заметно дешевле, чем, например, в Самаре и других городах-миллионниках, но с введением в тарифе ставки за мощность основная часть нагрузки легла на бизнес, отчего страдает инвестпривлекательность города. Тарифы на коммунальные услуги необходимо корректировать на уровень инфляции, но дума не поддержит их двузначный рост для населения, заключил депутат Сатаев.

Роман Кряжев