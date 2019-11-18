ООН: 7 млн детей по всему миру находятся в местах лишения свободы

Около 7 млн несовершеннолетних находятся в местах лишения свободы по всему миру, такие данные сообщил на пресс-конференции в понедельник независимый эксперт ООН Манфред Новак, работающий над докладом, который посвящен детям, лишенным свободы. По его данным, 330 тыс. детей находятся в лагерях для мигрантов.

Господин Новак уточнил, что лидером по доле детей, находящихся в местах лишения свободы, являются США — здесь этот уровень составляет 60 человек на 100 тыс. несовершеннолетних, в первую очередь из-за огромного числа детей, находящихся в центрах для мигрантов. Для сравнения, в Западной Европе этот уровень равен 5 человек на 100 тыс., а в Канаде — 10–15 человек на 100 тыс. За США по количеству несовершеннолетних в местах лишения свободы следуют Боливия, Ботсвана и Шри-Ланка.

«США — одна из стран с самым большим количеством: более 100 тыс. детей находятся в центрах содержания мигрантов… Конечно, отделение детей от родителей, как это делает администрация Трампа, в том числе маленьких детей на границе между Мексикой и США, запрещено Конвенцией о правах ребенка»,— заявил господин Новак.

Администрацию Дональда Трампа неоднократно критиковали за действия в отношении мигрантов, в том числе и за содержание детей-мигрантов в непригодных для жизни условиях.

Яна Рождественская