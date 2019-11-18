Gett закрыл бизнес в Нью-Йорке

Сервис заказа такси Gett, работавший под брендом Juno, решил закрыть бизнес в Нью-Йорке, говорится в сообщении компании, поступившем в “Ъ”. Juno перестанет работать с 18 ноября, что компания объясняет желанием сфокусироваться на корпоративном сегменте в перевозках, а также изменившимся в 2019 году регулированием этого рынка в Нью-Йорке.

Gett также договорился о стратегическом партнерстве с американским сервисом Lyft, говорится в сообщении. В его рамках корпоративные клиенты Gett, находясь в США, смогут через приложение Gett заказать автомобиль в сервисе Lyft.

Отдел медиа и телекоммуникаций