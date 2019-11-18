Для фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга запросили от 27 лет до пожизненного

На заседании 2-го Западного окружного военного суда прокурор Надежда Тихонова запросила для четырех фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года пожизненные сроки с отбыванием наказания в колонии особого режима. Для еще шестерых фигурантов гособвинение запросило от 27 до 28 лет лишения свободы строгого режима со штрафами 1 млн руб. Срок для Шохисты Каримовой прокурор запросить не успела — она упала в обморок, судья объявил перерыв. Об этом сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда.

Напомним, теракт произошел на перегоне станций метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В вагоне поезда взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли 15 человек, пострадали более 60 человек.

Для Аброра Азимова, его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматова прокурор по совокупности преступления запросила пожизненные сроки с отбыванием в колонии особого режима. Для Содика Ортикова — 28 лет колонии строгого режима, для Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Сейфуллы Хакимова, Бахрама Эргашева и Дилмурада Муидинова гособвинитель попросила 27 лет колонии строгого режима. Также каждому фигуранту прокурор попросила назначить штраф 1 млн руб. Когда гособвинитель Надежда Тихонова начала зачитывать сроки для Шохисты Каримовой, та упала в обморок. «Вы издеваетесь что ли? Какие сроки?» — закричал один из фигурантов из клетки.

Фигурантов обвиняют во вступлении в террористическую группировку с целью организации терактов в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Шохиста Каримова и братья Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы отвечали за координацию группы. Братья Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов — за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств. При обысках у некоторых из них нашли боеприпасы, а в квартире на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге нашли еще одну недоделанную бомбу в форме огнетушителя, аналогичную взорванной Джалиловым в вагоне метро.

Защитник Шохисты Каримовой Виктор Дроздов ранее заявлял, что не видит доказательств причастности смертника Акбаржона Джалилова к взрыву и считает, что из-за этого «возникла реальная угроза незаконного осуждения невиновных граждан к длительным срокам лишения свободы». Скорее всего, адвокаты будут просить суд оправдать своих подзащитных за непричастностью.

О рассмотрении дела — в публикации “Ъ” «Обвиняемые в санкт-петербургском теракте пожаловались на давление».

Марина Царева, Санкт-Петербург