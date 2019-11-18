Имущество орловского спиртзавода «Этанол» попытаются продать за 7,5 млн рублей

Аукционный дом «Гермес» выставил на повторные торги имущественный комплекс ОАО «Этанол», некогда выпускавшего 2,9 тыс. дал/сутки (884,5 тыс. т спирта в год). Имущество продается двумя лотами. В первый начальной стоимостью 6 млн руб. входят земельный участок площадью 7,6 тыс. кв. м, а также три здания разного назначения общей площадью 244,9 кв. м, а также ограждение протяженностью 200 м. Максимальная цена второго лота составляет 1,5 млн руб., в него включены канализация протяженностью 589 м, право на использование товарного знака «Корень жизни», а также часть оборудования.

Напомним, изначально имущество завода планировалось продать за 75,5 млн руб., однако несколько торгов были признаны несостоявшимися. ОАО «Этанол» было признано банкротом в 2016 году по иску регионального управления Федеральной налоговой службы (из-за задолженности 6,6 млн руб. Спиртзавод простаивал с 2013 года.

Александр Прытков