Суд оправдал бывшего главу Балезинского района Удмуртии Ришата Мухгалимова, которого обвиняли в служебном подлоге. По версии гособвинения, чиновник издавал распоряжения о премировании, которые не были предусмотрены положением об оплате труда и не были одобрены советом депутатов, на сумму 15 тыс. руб. Однако суд посчитал, что объективных доказательств, свидетельствующих о причинении ущерба районному бюджету представлено не было. Данное решение прокуратура обжалует в Верховном суде Удмуртии. Сам господин Мухгалимов утверждает, что «никакого преступления не совершал».

Балезинский районный суд Удмуртии оправдал бывшего главу района Ришата Мухгалимова, которого изначально обвиняли по ч. 2 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба суда. Позже по ходатайству прокурора обвинение смягчили, переквалифицировав в ч.1 ст. 292 УК РФ — служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений. Как пояснили в районном суде, согласно предъявленному обвинению, бывшему чиновнику вменялось получение более 15 тыс. руб. в качестве незаконно начисленной премии, не предусмотренной положением и не одобренной решением районного совета депутатов. Из этой суммы, согласно платежной ведомости о выдаче зарплаты за июнь 2012 года, экс-глава района получил более 12 тыс. руб.

Ришат Мухгалимов, возглавлявший Балезинский район с 2006 года, ушел в отставку в марте 2017 года. Он написал заявление об уходе после того, как на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе региона были представлены выявленные факты самопремирования главами сельских поселений Балезинского района. В ноябре 2017 года он был задержан и помещен под домашний арест. Господин Мухгалимов возглавлял районное отделение «Единой России».

По делу чиновника провели несколько бухгалтерских экспертиз, допросили свидетелей.Однако доводы стороны обвинения о том, что своими действиями господин Мухгалимов причинил ущерб бюджету, суд посчитал несостоятельными. «Каких-либо объективных доказательств, свидетельствующих о причинении ущерба бюджету МО "Балезинский район" не представлено»,— сообщает пресс-служба Балезинского районного суда. В итоге суд не нашел в действиях чиновника состава преступления и признал Ришата Мухгалимова невиновным.

По словам зампрокурора Балезинского района Владислава Радченко, решение районного суда будет обжаловано. «Ввиду несогласия с данным оправдательным приговором 15 ноября на него было занесено апелляционное представление. Таким образом, приговор был обжалован в Верховный суд Удмуртии, дело будет рассматриваться там»,— подчеркнул Владислава Радченко.

Сам же господин Мухгалимов отметил, что ожидал такого исхода событий.

«Я с самого начала был уверен, что никакого преступления не совершал, был уверен в своей правоте. И очень рад, что Балезинский районный суд на первом этапе разобрался, все точки поставил над i. Очень надеюсь, что это решение устоит, несмотря на то, будет апелляция или нет»,— сообщил экс-глава муниципального образования.

Ришат Мухгалимов был не первым чиновником Балезинского района, кто ушел в отставку с громким скандалом. С 2006 года глав администрации Балезинского района также увольняли в связи с нарушениями законодательства — Сергей Наговицын (работал с 2006 по 2012 год) скрыл информацию о сливе химических отходов, Александр Васильев (2012–2014) признан виновным в убийстве своей знакомой, Сергей Князев (2014–2016) дал взятку инспектору полиции в размере 30 тыс. руб.

Оксана Мымрина