Арбитраж ввел наблюдение в дилерской сети «Модус» из-за 2,9 млрд рублей долга

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление о банкротстве основного юрлица дилерской сети «Модус» и ввел в отношении ОАО «Модус» процедуру наблюдения, следует из документов суда. С иском о несостоятельности компании обратилось петербургское ООО «СБК Геофизика» — дочерняя структура Сбербанка. Задолженность перед банком превышает 2,92 млрд руб., эта сумма включена в реестр требований кредиторов. Причина возникновения долга в документах суда не раскрывается.

Напомним, ранее воронежское управление СКР завершило расследование уголовного дела о мошенническом хищении 155 млн руб. при строительстве автоцентров «Модуса» в Воронеже. По версии следствия, три бывших топ-менеджера компании вывели деньги, используя фирму-однодневку. На данный момент обвиняемые знакомятся с материалами дела, до суда оно может дойти в январе.

Андрей Прах