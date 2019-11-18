Глава ГИБДД связал высокую смертность на дорогах с размером страны

Высокая смертность в ДТП на российских дорогах связана с их протяженностью и с размером страны, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал основными причинами высокой смертности на дорогах России езду в нетрезвом виде и использование смартфонов за рулем.

«Конечно же, РФ очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшие площадь и протяженность автодорог. Но в целом в России в этом году наблюдается снижение числа погибших на дорогах на 1,5 тыс. человек»,— сказал господин Черников, комментируя заявление спецпосланника ООН (цитата по ТАСС). По его словам, проблема разговоров по телефону за рулем и отвлечение на соцсети есть во всех странах. Глава ГИБДД РФ подчеркнул, что у мирового сообщества нет инструментов для борьбы с такими проблемами.

Напомним, господин Тодт обратил внимание, что водители в России не пристегиваются за рулем. Также, по его мнению, определенную проблему представляют пешеходы, в том числе в нетрезвом состоянии. Он добавил, что российское правительство приложило большие усилия для решения проблемы безопасности дорожного движения.

Напомним, накануне прошел Всемирный день памяти жертв ДТП. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от ДТП гибнут 1,35 млн человек. Как сообщали ранее в ГИБДД РФ, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тыс. ДТП. В них погибли более 18 тыс. человек, пострадали почти 215 тыс.

Подробнее об статистике аварийности на дорогах в России — в публикации “Ъ” «Аварии разложили по дням, часам и дорогам».

О том, каким образом можно снизить смертность в авариях — в материале “Ъ FM”.