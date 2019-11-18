ДТП разложили на составляющие

О смертности россиян на дорогах теперь заговорили и в Организации объединенных наций. Спецпосланник генсекретаря ООН Жан Тодт заявил, что ежегодно в ДТП в России гибнет «чрезвычайно много людей». Причина — низкое качество подготовки водителей, пьянство за рулем и смартфоны. В России с ним согласились не все. Что происходит на дорогах? И как снизить количество жертв ДТП? Выяснял Иван Якунин.

Почти 2 тыс. россиян погибли в ДТП только в минувшем октябре, и еще 20 тыс. были ранены — это данные ГИБДД. Статистика удручающая: всего жертвами аварий становятся 18 тыс. человек в год или 50 россиян ежедневно. В Москве из года в год число жертв снижается. Тем не менее, власти регулярно возвращаются к тому, что нужно что-то менять. Говорит об этом и президент Владимир Путин.

Владимир Путин, президент России: «Мы должны добиться кардинального снижения числа погибших и пострадавших при ДТП. Напомню, что за прошедшее десятилетие в результате таких происшествий получили ранения более 3 млн человек. Погибло при этом — обращаю ваше внимание на эту ужасную цифру — за десятилетие 350 тыс. человек. Это население достаточно приличного города».

Эта запись была сделана три года назад. Казалось бы, можно было добиться существенных успехов. Но в ООН ситуацию на российских дорогах по-прежнему считают тревожной. Среди главных причин недостаток знаний ПДД у водителей и, что немаловажно, пешеходов. О том, как с этим бороться, “Ъ FM” рассказала член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталья Агре: «Необходима воспитательная работа, которая должна прививаться всем участникам дорожного движения еще тогда, когда они учатся в детских садах и школах. Если брать наше уважаемое ведомство в виде Министерства просвещения, там, к сожалению, очень часто игнорируют такого рода мероприятия, потому что времени на подобную системную работу недостаточно. Получается, что она лежит на плечах того же самого педагога. Если он посчитает нужным эту тему интегрировать в свой воспитательный процесс, она там будет, а все остальное носит достаточно случайный характер».

Есть и другие проблемы, которые выделяют в ООН. Например, нарушители часто остаются безнаказанными. Издание «Проект» в прошлом году подсчитало, что, если московский водитель попал в ДТП и скрылся, есть 30-процентный шанс, что его не найдут. А в 16 регионах этот показатель больше 50%. Впрочем, журналист Илья Варламов уверен, что винить только водителей и пешеходов несправедливо — нужно просто правильно проектировать улицы.

«Среда провоцирует пешеходов нарушать правила. Банальный пример — неправильно настроенная светофорная фаза, когда красный сигнал горит по несколько минут. Это очень резкие переходы, переходы не в тех местах, в которых они нужны, отсутствие островков безопасности и множество других проблем. Часто наши водители, которые приезжают за границу, отмечают, мол, мы приехали в какую-нибудь Германию или Голландию и начали аккуратно ездить. Они не понимают, почему. Это не из-за камер, не из-за штрафов. Они начали аккуратно ездить, потому что там полосы более узкие, может быть, не всегда есть знаки и так далее. То есть там другая среда, и ты в ней вынужден аккуратно ездить»,— заявил Варламов.

“Ъ FM”также попросил прокомментировать слова спецпосланника генсека ООН бывшего начальника главного управления ГИБДД Владимира Федорова. Он настаивает, что многого удалось достичь. Например, с начала 90-х число жертв ДТП снизилось вдвое — это при том, что вдвое увеличилось количество машин. Тогда виновник аварии в 25% случаев оказывался пьян, сейчас этот показатель составляет 7-8%. Федоров, правда, признал, что водители действительно часто отвлекаются на телефоны: «Сегодня законодатели, в том числе и я, ввели ответственность за разговоры за рулем. Другой вопрос, как их фиксировать. Я только разговаривал с руководством Московской области, они сейчас пытаются фиксировать, устанавливать видеонаблюдение в салонах автобусов. Некоторые водители по 47 раз нарушают эти правила за сутки, за один выезд на работу».

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У властей еще много идей, как снизить смертность на дорогах. Согласно программе, к 2030 году она вообще должна равняться нулю. Для этого планируют внедрить и алкозамки, и систему поощрения за аккуратное вождение. Тем временем в правительстве подсчитали, что ежегодные экономические потери России от ДТП с летальным исходом составляют около 2% ВВП.

Как отметили в ООН, наибольшего прогресса в дорожной безопасности добились Швеция, Дания, и Норвегия.