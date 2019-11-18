Прокуратура оценит последствия прорыва нефтепровода в Татарстане

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку после прорыва нефтепровода у поселка Нижняя Мактама в Альметьевском районе Татарстана, сообщает «Интeрфaкс».

По данным министерства экологии республики, сейчас на территории, где прошел инцидент, проводится рекультивация почвы. Специалисты направлены на место ЧП. Однако, подробной информации от них пока не поступало.

Напомним, что прорыв нефтепровода произошел 15 ноября у ручья Безымянный. В результате инцидента нефть попала в водоем. Площадь загрязненной территории составила порядка 700 кв. м.

По данным издания, обслуживанием нефтепровода, где произошел прорыв, занимается нефтегазодобывающее управление «Альметьевнефть», входящее в «Татнефть». Однако, по другим данным, инцидент произошел на промысловом нефтепроводе, а рекультивацией на месте ЧП в данный момент занимается НГДУ «Альметьевнефть». Комментариев от «Татнефти» пока не поступало.

"Ъ-Казань"