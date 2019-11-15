В Альметьевском районе произошел прорыв нефтепровода

В поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Татарстана сегодня произошел прорыв нефтепровода, сообщает пресс-служба минэкологии республики.

Инспекторы юго-восточного территориального управления министерства нашли бьющий из-под земли источник загрязнения рядом с ручьем Безымянный во время рейда. Было установлено, что нефть попала в водоем. Специалисты обследовали территорию и взяли пробы природной воды. На место ЧП для ликвидации прорыва были вызваны сотрудники предприятия, которой принадлежит нефтепровод.

Полученные результаты для дальнейшего расследования планируют передать в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру, уточнили в министерстве.

"Ъ-Казань"